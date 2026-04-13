Категорична відсіч Трампу: хто не побоявся президента США

Папа Римський Лев XIV публічно відреагував на критичні зауваження президента США Дональда Трампа. Раніше президент США звинуватив главу Ватикану у відсутності солідарності з американськими військовими діями на територіях Ірану та Венесуели.

Під час перельоту до Алжиру понтифік поспілкувався з журналістами, підкресливши, що не збирається підлаштовуватися під політичну кон'юнктуру. "Я не боюся адміністрації Трампа і не боюся доносити послання Євангелія", — наголосив Лев XIV, додавши, що вважає це головним обов’язком Церкви.

За словами Папи, його позиція залишається незмінною для всіх світових лідерів без винятку: пріоритетом завжди є припинення кровопролиття. "Послання завжди було одним: сприяти миру. Ми завжди прагнемо покласти край війнам і сприяти примиренню", — заявив він.

Варто зазначити, що цей візит є історичним, адже Лев XIV став першим в історії понтифіком, який відвідав Алжир — батьківщину святого Августина. Поїздка до мусульманської країни стала черговим кроком у межах його миротворчої місії.

Зауважимо, що Президент США Дональд Трамп відкрито розкритикував Папу Римського Лева XIV, закидаючи йому неправильний підхід до зовнішньої політики, особливо щодо ситуації в Ірані. Виступаючи перед журналістами, Трамп назвав Папу "жахливим у зовнішній політиці" і висловив своє незадоволення з приводу позиції понтифіка щодо ядерної зброї. Трамп заявив, що не підтримує Папу, який стверджує, що наявність ядерної зброї може бути виправданою, і зазначив, що не можна мати справу з країнами, які прагнуть отримати ядерну зброю, щоб погрожувати всьому світу.