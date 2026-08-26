Келлог раскрыл, какие на самом деле отношения между Трампом и Зеленским

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский имеют непростые, но в то же время прагматические отношения. По словам бывшего специального представителя США по вопросам Украины Кита Келлога, между двумя лидерами существует "неохотное уважение", а причиной напряжения могут быть схожие характеры.

Зеленский и Трамп. Фото из открытых источников

Кит Келлог в интервью блогерке Рамине Эсхакзай объяснил, что Трамп и Зеленский во многом схожи по темпераменту и манере поведения. По его мнению, оба политика носят сильные характеры, привыкли отстаивать собственную позицию и прямо высказываться. Поэтому их переговоры могут быть сложными, если стороны имеют общие интересы.

"С обеих сторон есть некоторое неохотное уважение к тому, что сделал каждый из них. Я думаю, что они оба очень похожи. У них очень похожи характеры. И они даже говорят примерно одинаково. Поэтому это как два магнита. Если поставить два магнита друг против друга, они отталкиваются. И это вы видите в их отношениях", — сказал Келлог.

В то же время американский генерал отметил, что говорить о личной неприязни между Трампом и Зеленским было бы неправильно. Их отношения в значительной степени остаются дипломатическими и зависят от политических обстоятельств.

"К президенту Зеленскому есть определенное неохотное, но уважение", — подчеркнул Келлог.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кит Келлог объяснил, почему Украина до сих пор не получила лицензию на производство Patriot, о которых обещал Дональд Трамп.

Также "Комментарии" писали, что Кит Келлог выступил за мобилизацию украинских женщин в ряды Вооруженных Сил.