Келлог раскрыл, какие на самом деле отношения между Трампом и Зеленским

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский имеют непростые, но в то же время прагматические отношения. По словам бывшего специального представителя США по вопросам Украины Кита Келлога, между двумя лидерами существует "неохотное уважение", а причиной напряжения могут быть схожие характеры.
Зеленский и Трамп. Фото из открытых источников
Кит Келлог в интервью блогерке Рамине Эсхакзай объяснил, что Трамп и Зеленский во многом схожи по темпераменту и манере поведения. По его мнению, оба политика носят сильные характеры, привыкли отстаивать собственную позицию и прямо высказываться. Поэтому их переговоры могут быть сложными, если стороны имеют общие интересы.
В то же время американский генерал отметил, что говорить о личной неприязни между Трампом и Зеленским было бы неправильно. Их отношения в значительной степени остаются дипломатическими и зависят от политических обстоятельств.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кит Келлог объяснил, почему Украина до сих пор не получила лицензию на производство Patriot, о которых обещал Дональд Трамп.
Также "Комментарии" писали, что Кит Келлог выступил за мобилизацию украинских женщин в ряды Вооруженных Сил.