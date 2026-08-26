Келлог розкрив, які насправді відносини між Трампом і Зеленський

Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський мають непрості, але водночас прагматичні стосунки. За словами колишнього спеціального представника США з питань України Кіта Келлога, між двома лідерами існує "неохоча повага", а причиною напруження можуть бути схожі характери.

Зеленський та Трамп. Фото з відкритих джерел

Кіт Келлог в інтерв'ю блогерці Раміні Есхакзай пояснив, що Трамп і Зеленський багато в чому схожі за темпераментом та манерою поведінки. На його думку, обидва політики мають сильні характери, звикли відстоювати власну позицію та прямо висловлюватися. Через це їхні переговори можуть бути складними, якщо сторони мають спільні інтереси.

"З обох боків є певна неохоча повага до того, що зробив кожен з них. Я думаю, що вони обидва дуже схожі. У них дуже схожі характери. І вони навіть говорять приблизно однаково. Тому це як два магніти. Якщо поставити два магніти один проти одного, вони відштовхуються. І це ви бачите в їхніх стосунках", — сказав Келлог.

Водночас американський генерал зазначив, що говорити про особисту неприязнь між Трампом і Зеленським було б неправильно. Їхні відносини значною мірою залишаються дипломатичними та залежать від політичних обставин.

"До президента Зеленського є певна неохоча, але повага", — наголосив Келлог.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Кіт Келлог пояснив, чому Україна досі не отримала ліцензію на виробництво Patriot про які обіцяв Дональд Трамп.

Також "Коментарі" писали, що Кіт Келлог виступив за мобілізацію українських жінок до лав Збройних Сил.