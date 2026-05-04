Бывший спецпредставитель США по Украине и России Кит Келлог заявил, что Кремль фактически проигрывает войну против Украины, несмотря на собственную риторику об "успехах". В эфире Fox News он подчеркнул: реальная ситуация на фронте не отвечает заявлениям Москвы и свидетельствует о стратегической неудаче РФ.

По словам Келлога, украинская армия демонстрирует высокую эффективность, сдерживая наступление и не позволяя противнику добиться ключевых целей. Он подчеркнул, что с 2014 года Украина потеряла лишь около 1% территории, что резко контрастирует с масштабами заявленных Россией побед.

"Если бы Россия действительно выигрывала, ее войска уже были бы по ту сторону Днепра – в Харькове или даже в Киеве. Но этого не вышло. Реальность другая: Россия не побеждает, она проигрывает", – заявил Келлог.

Политик также обратил внимание на колоссальные потери российской армии, которые, по разным оценкам, составляют от 1,2 до 1,4 миллиона убитыми и ранеными. Для сравнения, заметил он, СССР вывел войска из Афганистана после потери всего 18 тысяч солдат.

Отдельно Келлог подчеркнул, что даже после продолжительных боевых действий Россия не смогла полностью захватить Донбасс, где украинская оборона остается крепкой. В то же время, он предостерег: в случае прорыва этих рубежей угроза может распространиться вглубь страны.

По его мнению, пора для переговоров, в которых ключевую роль должна играть Европа.

"России следует прекратить иллюзии по поводу полного захвата территорий и сосредоточиться на реалистических сценариях", — подытожил Кит Келлог.

