logo

BTC/USD

80014

ETH/USD

2376.31

USD/UAH

43.91

EUR/UAH

51.6

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Келлог жестко поставил Кремль на место: с каким важным обращением обратился к россиянам
commentss НОВОСТИ Все новости

Келлог жестко поставил Кремль на место: с каким важным обращением обратился к россиянам

Экс-спецпредставитель США призвал Москву к переговорам и предупредил: провал на Донбассе может открыть путь на Киев

4 мая 2026, 09:13
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Бывший спецпредставитель США по Украине и России Кит Келлог заявил, что Кремль фактически проигрывает войну против Украины, несмотря на собственную риторику об "успехах". В эфире Fox News он подчеркнул: реальная ситуация на фронте не отвечает заявлениям Москвы и свидетельствует о стратегической неудаче РФ.

Келлог жестко поставил Кремль на место: с каким важным обращением обратился к россиянам

Кит Келлог. Фото: из открытых источников

По словам Келлога, украинская армия демонстрирует высокую эффективность, сдерживая наступление и не позволяя противнику добиться ключевых целей. Он подчеркнул, что с 2014 года Украина потеряла лишь около 1% территории, что резко контрастирует с масштабами заявленных Россией побед.

"Если бы Россия действительно выигрывала, ее войска уже были бы по ту сторону Днепра – в Харькове или даже в Киеве. Но этого не вышло. Реальность другая: Россия не побеждает, она проигрывает", – заявил Келлог.

Политик также обратил внимание на колоссальные потери российской армии, которые, по разным оценкам, составляют от 1,2 до 1,4 миллиона убитыми и ранеными. Для сравнения, заметил он, СССР вывел войска из Афганистана после потери всего 18 тысяч солдат.

Отдельно Келлог подчеркнул, что даже после продолжительных боевых действий Россия не смогла полностью захватить Донбасс, где украинская оборона остается крепкой. В то же время, он предостерег: в случае прорыва этих рубежей угроза может распространиться вглубь страны.

По его мнению, пора для переговоров, в которых ключевую роль должна играть Европа.

"России следует прекратить иллюзии по поводу полного захвата территорий и сосредоточиться на реалистических сценариях", — подытожил Кит Келлог.

Читайте на портале "Комментарии" — ночью 4 мая беспилотник попал по зданию на улице Мосфильмовской в Москве. Мэр города Сергей Собянин подтвердил атаку. При этом традиционно уточнил, что пострадавших нет. Одновременно дроны фиксировали над Самарой.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.foxnews.com/
Теги:

Новости

Все новости