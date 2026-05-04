Келлог жорстко поставив Кремль на місце: з яким важливим зверненням звернувся до росіян

Колишній спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що Кремль фактично програє війну проти України, попри власну риторику про "успіхи". В ефірі Fox News він наголосив: реальна ситуація на фронті не відповідає заявам Москви і свідчить про стратегічну невдачу РФ.

За словами Келлога, українська армія демонструє високу ефективність, стримуючи наступ і не дозволяючи противнику досягти ключових цілей. Він підкреслив, що з 2014 року Україна втратила лише близько 1% території, що різко контрастує з масштабами заявлених Росією "перемог".

"Якби Росія справді вигравала, її війська вже були б по той бік Дніпра – у Харкові чи навіть у Києві. Але цього не сталося. Реальність інша: Росія не перемагає, вона програє", — заявив Келлог.

Політик також звернув увагу на колосальні втрати російської армії, які, за різними оцінками, сягають від 1,2 до 1,4 мільйона вбитими та пораненими. Для порівняння, зауважив він, СРСР вивів війська з Афганістану після втрати лише 18 тисяч солдатів.

Окремо Келлог підкреслив, що навіть після тривалих бойових дій Росія не змогла повністю захопити Донбас, де українська оборона залишається міцною. Водночас він застеріг: у разі прориву цих рубежів загроза може поширитися вглиб країни.

На його думку, настав час для переговорів, у яких ключову роль має відігравати Європа.

"Росії варто припинити ілюзії щодо повного захоплення територій і зосередитися на реалістичних сценаріях", — підсумував Кіт Келлог.

