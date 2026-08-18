Киев получил важный козырь для ударов по России: на что дали разрешение США

США и Украина восстановили полноценный обмен разведывательной информацией, который теперь играет заметную роль в украинской кампании ударов по российским объектам. Об этом сообщает Defense News со ссылкой на источники и представителей американского Сената.

США. Фото: из открытых источников

Сотрудничество между ЦРУ и украинскими спецслужбами продолжается с 2014 года. За это время партнерство, начавшееся с подготовки кадров и помощи Украине, переросло в постоянный обмен разведданными.

Однако в феврале 2025 года отношения оказались под угрозой после публичного конфликта Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме. Тогда Вашингтон временно приостановил передачу Киеву разведывательной информации и поставки вооружений.

Теперь, по словам сенатора Марка Уорнера, ситуация изменилась.

"Ситуация улучшилась", — заявил он, не раскрывая подробностей сотрудничества.

Американская разведывательная поддержка особенно важна для операций на большой глубине российской территории. По данным СМИ, предоставляемая Вашингтоном информация используется для формирования пакетов целей, включая позиции российских войск в Украине и объекты энергетической инфраструктуры РФ.

На фоне этого украинские дальнобойные беспилотники и ракеты все чаще достигают целей далеко за пределами линии фронта. В Defense News считают, что успехи Киева могли повлиять и на отношение Трампа к украинскому руководству.

Американские законодатели также связывают расширение обмена разведданными с изменением оценки эффективности Украины. Сенатор-республиканец Джон Корнин отметил, что Киев, по его мнению, смог переломить ситуацию и теперь выглядит более самостоятельным партнером для Вашингтона.

Укрепление контактов проявляется и на дипломатическом уровне. По данным СМИ, представители администрации Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер планируют в конце августа посетить Киев.

Таким образом, разведданные становятся для Украины не менее важным американским ресурсом, чем вооружение. И возвращение полноценного обмена может существенно расширить возможности Киева наносить удары по российским целям.

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