Никто не ожидал такого эффекта от войны с Ираном: что произошло с рейтингом Трампа

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа опустился до самого низкого уровня за время его нынешнего пребывания в Белом доме. На фоне войны с Ираном недовольство действиями администрации растет, а большинство американцев не верит, что конфликт удастся завершить быстро.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Согласно результатам опроса Reuters/Ipsos, работу Трампа на посту президента сейчас одобряют лишь 33% американцев. Еще 64% респондентов заявили, что не поддерживают деятельность главы Белого дома.

Этот показатель стал антирекордом нынешнего президентского срока Трампа. Кроме того, он повторил минимальную отметку, зафиксированную во время его предыдущего пребывания у власти – в декабре 2017 года.

Отдельным источником тревоги для американцев остается участие США в конфликте с Ираном. Около 80% участников исследования считают, что противостояние может затянуться надолго.

Примечательно, что опасения разделяют сторонники обеих крупнейших партий. О длительном характере конфликта заявили 87% демократов и 71% республиканцев. Таким образом, пессимизм по поводу войны выходит далеко за пределы традиционного политического противостояния в США.

Лишь 16% опрошенных допускают, что конфликт может завершиться в течение нескольких недель. Остальные либо ожидают затяжного противостояния, либо не смогли спрогнозировать его продолжительность.

Опрос Reuters/Ipsos проводился в онлайн-формате среди 1166 совершеннолетних граждан США по всей стране. Заявленная статистическая погрешность исследования составляет не более трех процентных пунктов.

Падение рейтинга становится тревожным сигналом для Белого дома: война, которую администрация вынуждена объяснять обществу как необходимую, все заметнее превращается во внутриполитическую проблему. И если конфликт с Ираном действительно затянется, давление на Трампа может стать еще сильнее.

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