Київ отримав важливий козир для ударів по Росії: на що дали дозвіл США

США та Україна відновили повноцінний обмін розвідувальною інформацією, який відіграє помітну роль в українській кампанії ударів по російських об'єктах. Про це повідомляє Defense News з посиланням на джерела та представників американського Сенату.

США. Фото: із відкритих джерел

Співпраця між ЦРУ та українськими спецслужбами триває з 2014 року. За цей час партнерство, яке розпочалося з підготовки кадрів та допомоги Україні, переросло у постійний обмін розвідданими.

Однак у лютому 2025 року стосунки опинилися під загрозою після публічного конфлікту Дональда Трампа та Володимира Зеленського у Білому домі. Тоді Вашингтон тимчасово припинив передачу Києву розвідувальної інформації та постачання озброєнь.

Наразі, за словами сенатора Марка Уорнера, ситуація змінилася.

"Ситуація покращилася", — заявив він, не розкриваючи подробиць співпраці.

Американська розвідувальна підтримка є особливо важливою для операцій на великій глибині російської території. За даними ЗМІ, інформація, що надається Вашингтоном, використовується для формування пакетів цілей, включаючи позиції російських військ в Україні та об'єкти енергетичної інфраструктури РФ.

На тлі цього українські далекобійні безпілотники та ракети все частіше досягають цілей далеко за межами лінії фронту. У Defense News вважають, що успіхи Києва могли вплинути на ставлення Трампа до українського керівництва.

Американські законодавці також пов'язують розширення обміну розвідданими зі зміною оцінки ефективності України. Сенатор-республіканець Джон Корнін зазначив, що Київ, на його думку, зміг переламати ситуацію і тепер виглядає самостійнішим партнером для Вашингтона.

Зміцнення контактів проявляється на дипломатичному рівні. За даними ЗМІ, представники адміністрації Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер планують наприкінці серпня відвідати Київ.

Таким чином, розвіддані стають для України не менш важливим американським ресурсом, ніж озброєння. І повернення повноцінного обміну може суттєво розширити можливості Києва завдавати ударів російським цілям.

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