Китай больше не будет диктовать правила игры: у Трампа анонсировали важное решение США

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты уже в ближайшие два года планируют избавиться от зависимости от поставок редкоземельных элементов из Китая. Как передает портал "Комментарии", об этом Скотт Бессент заявил в интервью для "CNN".

Скотт Бессент. Фото: из открытых источников

"Мы собираемся в течение одного-двух лет двигаться со сверхсветовой скоростью и уклониться от того меча, который Китай держит над нами", — сказал Бессент, говоря о поставках китайских редкоземель в США.

Министр акцентировал, что Соединенные Штаты не хотят разрывать связи с Китаем, однако Вашингтону надо снижать риски, поскольку Пекин показал себя ненадежным партнером во многих сферах.

Также министр добавил, для решения этого вопроса США хотят объединиться со странами демократического мира, включая Индию.

"Все западные демократии, азиатские демократии и Индия присоединятся к нам, чтобы создать собственные цепочки поставок", — резюмировал глава Минфина США.

