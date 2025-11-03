logo_ukra

Китай більше не диктуватиме правил гри: у Трампа анонсували важливе рішення США
commentss НОВИНИ Всі новини

Китай більше не диктуватиме правил гри: у Трампа анонсували важливе рішення США

США позбавляться залежності від рідкозем з Китаю

3 листопада 2025, 10:26
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Сполучені Штати вже в найближчі два роки планують позбутися залежності від постачання рідкісноземельних елементів з Китаю. Як передає портал "Коментарі", про це Скотт Бессент заявив в інтерв'ю CNN.

Китай більше не диктуватиме правил гри: у Трампа анонсували важливе рішення США

Скотт Бессент. Фото: з відкритих джерел

"Ми збираємося протягом одного-двох років рухатися з надсвітловою швидкістю і ухилитися від того меча, який Китай тримає над нами", — сказав Бессент, говорячи про постачання китайських рідкісноземель до США.

Міністр наголосив, що Сполучені Штати не хочуть розривати зв'язку з Китаєм, проте Вашингтону треба знижувати ризики, оскільки Пекін показав себе ненадійним партнером у багатьох сферах.

Також міністр додав, що для вирішення цього питання США хочуть об'єднатися з країнами демократичного світу, включаючи Індію.

"Усі західні демократії, азіатські демократії та Індія приєднаються до нас, щоб створити власні ланцюжки постачання", — резюмував глава Мінфіну США.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп заявив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін знає про "наслідки" військових дій на Тайвані, але відмовився розкривати свої плани у разі вторгнення Китаю на острів. Як повідомляє портал "Коментарі", про це американський лідер заявив в інтерв'ю "CBS News".

Під час інтерв'ю у Трампа запитали, чи він надасть американським військам захищати Тайвань, якщо Сі вторгнеться на острів. Дональд Трамп сказав, що він і Сі не порушували це питання під час їхньої зустрічі, і що китайські чиновники "знають наслідки" військових дій проти Тайваню.




Джерело: https://edition.cnn.com/2025/11/02/politics/video/scott-bessent-treasury-secretary-on-trump-administration-and-tariffs
