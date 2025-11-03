Китай більше не диктуватиме правил гри: у Трампа анонсували важливе рішення США

Рубрики
Кравцев Сергей
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Сполучені Штати вже в найближчі два роки планують позбутися залежності від постачання рідкісноземельних елементів з Китаю. Як передає портал "Коментарі", про це Скотт Бессент заявив в інтерв'ю CNN.
Скотт Бессент. Фото: з відкритих джерел
Міністр наголосив, що Сполучені Штати не хочуть розривати зв'язку з Китаєм, проте Вашингтону треба знижувати ризики, оскільки Пекін показав себе ненадійним партнером у багатьох сферах.
Також міністр додав, що для вирішення цього питання США хочуть об'єднатися з країнами демократичного світу, включаючи Індію.
Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп заявив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін знає про "наслідки" військових дій на Тайвані, але відмовився розкривати свої плани у разі вторгнення Китаю на острів. Як повідомляє портал "Коментарі", про це американський лідер заявив в інтерв'ю "CBS News".
Під час інтерв'ю у Трампа запитали, чи він надасть американським військам захищати Тайвань, якщо Сі вторгнеться на острів. Дональд Трамп сказав, що він і Сі не порушували це питання під час їхньої зустрічі, і що китайські чиновники "знають наслідки" військових дій проти Тайваню.