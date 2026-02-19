Китай "переграє" США: що стало фатальною помилкою Трампа

Китай розглядає жорстку торговельну політику президента Дональда Трампа не лише як загрозу, а й як стратегічну можливість. У Пекіні переконані, що американські мита і економічний тиск можуть у перспективі посилити позиції Китаю, якщо країна зуміє перебудувати глобальні торговельні зв’язки. Про це повідомляє Reuters.

Дональд Трамп та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

За даними агентства, китайська влада активно використовує невизначеність у політиці США, щоб розширити економічну присутність на ключових ринках. Йдеться насамперед про Європейський Союз, країни Перської затоки та держави Азійсько-Тихоокеанського регіону. Китай пришвидшує переговори щодо майже двох десятків торговельних угод, які роками залишалися без прогресу.

У Пекіні вважають, що дії Вашингтона підривають довіру партнерів до американської економічної політики. Один із китайських чиновників заявив, що США фактично допомагають Китаю, послаблюючи власний вплив. Водночас китайські радники визнають, що країні доведеться пройти через складні економічні реформи, щоб зайняти ключове місце у новій глобальній системі.

Китай вже пропонує вигідні умови співпраці країнам Африки та Азії, знижує торговельні бар’єри та інвестує у цифрову інфраструктуру. Серед пріоритетів – впровадження митних систем на основі штучного інтелекту, модернізація логістики та участь у міжнародних економічних угодах.

Водночас багато держав, зокрема в Європі, побоюються посилення залежності від китайських товарів і зростання торговельного дисбалансу. Попри це, Пекін прагне настільки глибоко інтегруватися у світову економіку, щоб країнам було складно розірвати ці зв’язки навіть під політичним тиском.

Експерти зазначають, що протистояння між Китаєм і США переходить у нову фазу – боротьбу не лише за ринки, а й за контроль над правилами глобальної економіки.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Китай скуповує дешеву нафту Росії: Москва б’є рекорди на тлі втрати Індії.



