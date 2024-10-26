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Китайские хакеры могли сломать телефон Трампа: интересные подробности

Хакеры могли проникнуть в телефоны Трампа и Венса

сегодня, 00:45
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Марьян Ощановский

Хакеры из Китая могли получить доступ к телефонам, которыми пользовались кандидат в президенты США Дональд Трамп и кандидат в вице-президенты, сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс.

Китайские хакеры могли сломать телефон Трампа: интересные подробности

Телефон Трампа могли атаковать хакеры из Китая. Фото из открытых источников

Как пишет газета The New York Times со ссылкой на информированные источники, в начале текущего года сотрудники служб безопасности США обнаружили присутствие в американских телекоммуникационных системах связанной с Китаем хакерской группы, которую западные эксперты по кибербезопасности назвали Salt Typhoon. Только недавно следователи установили, что китайские хакеры нацелились на конкретные телефонные номера.

Газета пишет, что на этой неделе в предвыборном штабе Трампа сообщили, что он и Вэнс были среди ряда людей, чьи телефонные номера были целью хакерских атак из-за проникновения в системы оператора связи Verizon.

Источники газеты утверждают, что следователи уже устанавливают, какие данные смогли получить хакеры. Расследование находится на начальном этапе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что необходимо как можно быстрее добиться деэскалации военного конфликта в Украине, заявил глава КНР Си Цзиньпин во время пленарного заседания саммита БРИКС. "Китай и Бразилия достигли консенсуса из шести пунктов по урегулированию украинского кризиса. Вместе с соответствующими странами мы инициировали создание на площадке ООН группы "друзей мира". Важно как можно скорее добиться деэскалации ситуации", — сказал Си Цзиньпин. Китайский лидер заявил, что страны БРИКС выступают "первой фалангой" Глобального юга и должны продемонстрировать "коллективную мудрость", а также взять на себя ответственность за то, чтобы "поддержать мир и добиться всеобщей безопасности".



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Источник: https://www.nytimes.com/2024/10/25/us/politics/trump-vance-hack.html
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