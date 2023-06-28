Китаю сложно поддерживать свою позицию по войне в Украине - госсекретарь США

Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что, несмотря на попытки Китая помочь России, Пекин вынужден позиционировать себя как нейтральная сторона, и это делать все сложнее. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.



Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото из открытых источников

Американский чиновник дал интервью кабельному телеканалу MSNBC по поводу ситуации с бунтом Пригожина в России, войны в Украине и отношения к этой ситуации Китая.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Пекину пришлось идти очень сложной линией по этому поводу с первого дня. С одной стороны, поиск способов поддержать Россию — включая дипломатическое выдвижение ее ложных аргументов во всем мире — и в то же время попытки казаться нейтральными и как-то представить себя как миротворца", — говорит Блинкен.

Блинкен рассказал, что во время посещения Китая на прошлой неделе он затронул вопрос войны в Украине, однако конкретные шаги не были приняты. Госсекретарь США отмечает, что между Россией и Китаем начинает усиливаться напряжение, которое может, в конце концов, играть значительную роль в завершении войны.

"Возможно, наступит момент и появится возможность для настоящей дипломатии и переговоров, когда Китай сможет сыграть положительную и продуктивную роль", — говорит Блинкен, однако добавляет, что это, вероятно, будет только в далеком будущем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что согласно расследованию Foreign Policy Китай мог знать о нападении России на Украину.

Также "Комментарии" писали о Министерстве иностранных дел Китая, которые критически отреагировали на слова американского президента Джо Байдена. Лидер Соединенных Штатов назвал Си Цзиньпина диктатором.