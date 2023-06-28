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Китаю сложно поддерживать свою позицию по войне в Украине - госсекретарь США

Американский чиновник Энтони Блинкен считает, что Китай может в будущем изменить свою позицию по отношению к России и войне в Украине.

сегодня, 17:37
Автор:
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Slava Kot
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Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что, несмотря на попытки Китая помочь России, Пекин вынужден позиционировать себя как нейтральная сторона, и это делать все сложнее. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

Китаю сложно поддерживать свою позицию по войне в Украине - госсекретарь США

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото из открытых источников

Американский чиновник дал интервью кабельному телеканалу MSNBC по поводу ситуации с бунтом Пригожина в России, войны в Украине и отношения к этой ситуации Китая.


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"Пекину пришлось идти очень сложной линией по этому поводу с первого дня. С одной стороны, поиск способов поддержать Россию — включая дипломатическое выдвижение ее ложных аргументов во всем мире — и в то же время попытки казаться нейтральными и как-то представить себя как миротворца", — говорит Блинкен.

Блинкен рассказал, что во время посещения Китая на прошлой неделе он затронул вопрос войны в Украине, однако конкретные шаги не были приняты. Госсекретарь США отмечает, что между Россией и Китаем начинает усиливаться напряжение, которое может, в конце концов, играть значительную роль в завершении войны.

"Возможно, наступит момент и появится возможность для настоящей дипломатии и переговоров, когда Китай сможет сыграть положительную и продуктивную роль", — говорит Блинкен, однако добавляет, что это, вероятно, будет только в далеком будущем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что согласно расследованию Foreign Policy Китай мог знать о нападении России на Украину.

Также "Комментарии" писали о Министерстве иностранных дел Китая, которые критически отреагировали на слова американского президента Джо Байдена. Лидер Соединенных Штатов назвал Си Цзиньпина диктатором.



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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-06-28-23/index.html
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