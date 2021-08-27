Клин клином вышибают: ученые нашли новый способ защиты от COVID

COVID на клеточном уровне, фото из открытых источников

Ученые Йельского университета провели опыт, по результатам которого простуда способна защитить человека от заражения коронавирусом. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Американские ученые заразили риновирусом, который провоцирует хорошо знакомую всем простуду, искусственно выращенную ткань дыхательных путей, а затем эту самую ткань заразили и коронавирусом. В ходе эксперимента выяснилось, что первый вирус активизировал иммунную систему, которая в результате заблокировала дальнейшее распространение COVID.

Открытие ученых частного исследовательского университета дало новый толчок к разработке вариантов лечения коронавируса, однако сами исследователи подчеркивают, что такой метод лечения наиболее результативен в первое время после заражения больного COVIDом, потому что не ликвидирует вирус, а блокирует его экспоненциальное размножение в организме.

Напомним, что Регуляторное агентство по лекарственным средствам и медицинским товарам Великобритании утвердило американский коктейль из антител "Ronapreve", известный как Regen-Cov, как средство лечения коронавируса. Искусственные антитела, содержащиеся в препарате, позволяют облегчить течение заболевания и примерно на 70% уменьшают риск госпитализации.

Ранее "Комментарии" также сообщали, что ученые из США и Японии изобрели новый способ лечения остеоартроза. Оказалось, что страшную болезнь, которая разрушает хрящевую ткань и приводит к дисфункции суставов, можно остановить введением синтетических нитей miR-455. Это стало настоящим прорывом в лечении остеоартроза, ведь сейчас врачи проводят лишь симптоматическое лечение больных, и в сложных случаях остеоартроза рекомендуют пациентам инвазивную замену суставов.

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