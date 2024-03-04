Когда Палата представителей США может проголосовать за помощь Украине: стали известны детали

Палата представителей США может проголосовать за законопроект о помощи Украине в конце марта, или апреле 2024 года. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "CNN".

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

Отмечается, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон встретился с республиканцами, которые пытались заручиться его поддержкой для принятия нового двухпартийного пакета помощи Украине и Израилю.

По данным CNN, председатель Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол взял на себя ведущую роль в попытке доработать предложение и достичь консенсуса внутри Республиканской партии, чтобы вынести законопроект о выделении финансовой помощи Украине к концу марта, или в апреле.

Сообщается, что Джонсон пока не занял какую-либо позицию по плану и не взял на себя обязательство проголосовать за него, сказав своим коллегам, что им необходимо сначала завершить разработку закона о государственном финансировании.

Но как только этот процесс будет завершен, ориентировочно к середине марта, предполагается, что законопроект может в кратчайшие сроки дойти до голосования.

"Я думаю, что спикер хочет пройти обычный процесс ассигнований, что непросто. И затем, после того, как это будет сделано, мы займемся дополнительными мерами. Сейчас мы работаем над проектом. Я думаю, вы увидите одобрение Палаты представителей", — сказал МакКол.

Читайте также на портале "Комментарии" — помощь Украине со стороны США, к сожалению, стала заложницей внутриполитической борьбы в контексте намеченных на ноябрь выборов. Спикер Палаты представителей (нижняя палата парламента) Майк Джонсон, подконтрольный экс-президенту Дональду Трампу (который, похоже, станет главным кандидатом от Республиканской партии), затягивает процесс вынесения законопроекта о внешней помощи в зал заседаний. И это при том, что Сенат поддержал данный документ еще в середине февраля. Что происходит и почему? Какие есть варианты развития событий? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



