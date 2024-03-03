Что решится в США после «супервторника»: какую игру ведут трамписты

Помощь Украине со стороны США, к сожалению, стала заложницей внутриполитической борьбы в контексте намеченных на ноябрь выборов. Спикер Палаты представителей (нижняя палата парламента) Майк Джонсон, подконтрольный экс-президенту Дональду Трампу ( который, похоже, станет главным кандидатом от Республиканской партии), затягивает процесс вынесения законопроекта о внешней помощи в зал заседаний. И это при том, что Сенат поддержал данный документ еще в середине февраля. Что происходит и почему? Какие есть варианты развития событий? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Помощь Украине. Фото из открытых источников

Законопроект о помощи Украине могут поставить на голосование во второй половине марта

Политтехнолог, офицер ВСУ Виктор Таран поделился таким комментарием:

написал пост о том, что если Палата представителей и будет выносить этот или подобный документ на рассмотрение, то только после "супервторника", который в этом году выпадает на 5 марта. Следует понимать, что "супервторник" – это день в начале февраля или марта в год президентских выборов, когда в большинстве штатов (в этот раз в 15) проходят предварительные выборы (т. н. "праймериз"). На них избираются делегаты-выборщики от штатов – на съезды по выбору кандидатов в президенты от всех партий. А также – кандидаты в Палату представителей, которая также обновится в ноябре. Так что сейчас и республиканцы, и демократы соревнуются внутри собственных партий – за возможность получить путевку на выборы в нижнюю палату. Чтоб в день выборов сойтись в подобной битве уже с кандидатом от противоположной партии". "Я еще 13 февраля, после того, как Сенат проголосовал так важный для нас законопроект

Причем, сейчас в рамках внутрипартийных "праймериз" состязаются как действующие парламентарии, так и те, кто хотел бы занять их место, отмечает эксперт. И в тех же традиционно республиканских штатах как, к примеру, Техас, Аризона, если ты становишься кандидатом от нее, то ты фактически гарантируешь себе право быть избранным.

"Как в свое время, если ты шел от "Батькивщины" на западе Украины, состязаясь с представителями "Партии регионов" – ты стопроцентно побеждал. С точностью наоборот – если дело было на востоке или юге", – поясняет Виктор Таран.

По его словам, действующие депутаты-республиканцы от Палаты представителей не хотят ссориться с Трампом, понимая, что тот, имеющий колоссальную поддержку избирателей их партии, может просто одним своим словом "потопить" их. Укажет пальцем – и избиратели не поддержат или поддержат тут или иную кандидатуру.

"Даже те республиканцы из Палаты представителей, которые были всегда за поддержку Украины, сейчас начали делать контраверсийные заявления. Именно потому, что идет внутрипартийная борьба за право посоревноваться на выборах в нижнюю палату в ноябре, – подчеркивает эксперт. – Но после "супервторника" (голосование в 15 штатах), которому предшествовали "праймериз" в шести штатах, станет ясна ситуация по примерно 40% действующих депутатов в Палате представителей. Будут они вновь баллотироваться или нет. Таким образом, руки у них развяжутся. И те, кто номинирован от республиканцев вновь, и те, кому предпочли кого-то другого. Все эти люди становятся независимы от трамповских заявлений. То есть, 40% республиканцев в Палате представителей выходят после 5 марта из-под прессинга Трампа. И могут голосовать куда свободнее, чем ранее. А среди них хватает сторонников Украины".

Именно поэтому, продолжает Виктор Таран, все процессы касательно помощи Украине могут быть разблокированы в нижней палате после "супервторника". А потом вероятна новая волна переговоров между демократами и республиканцами, причем последние станут менее зависеть от воли Трампа.

"Скорее всего, соответствующий законопроект поставят на голосование примерно во второй половине марта, – считает политтехнолог. – Очень важно, чтоб на голосование поставили вариант, поддержанный Сенатом. Речь там, напомню, о 60 млрд долларах, львиная доля которых – именно военная поддержка, там нам необходимая. Если же нижняя палата проголосует свой вариант, там могут и помощь урезать, и это, опять же, растянется во времени, потому как после этого голосовать за новый вариант должен будет уже Сенат. Поддержка у нас там есть, как показало февральское голосование. Но — время, время. Каждый день мы теряем людей и территории".

Джонсон набивает цену Трампу

Телеведущий, медиаэксперт, политический обозреватель Сергей Дойко не исключает, что спикер Палаты представителей Джонсон таким своим отношением к законопроекту о выделении денег Украине (когда не ставит на голосования даже после того, как документ поддержал Сенат), набивает цену Трампу.

Это накапливается. Тревожит. Чему подтверждение всё чаще звучащие от европейских лидеров заявления о необходимости больше средств вкладывать в свою безопасность. Больше помогать Украине, чтоб война не затопила и ЕС. Об этом, кстати, центральный материал французской газеты Le Parisien, суть которого – как защитить Европу без американцев. И если аналитики такого уровня как Ванетик об этом говорят, если европейцы об этом буквально трубят, понятно, что и Трамп и его команда об этом знают", – считает эксперт. "Дело в том, что в Европе отношение к Трампу весьма специфическое. Даже негативное, о чем мне не раз говорил адвокат, политический стратег, член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США) Юрий Ванетик. Что неудивительно, если вспомнить заявления Трампа в стиле – США при его президентстве не станут помогать Европе, если на ту нападет Россия. Его выпады в адрес НАТО. Свежие заявления миллиардера-трамписта Илона Маска о том, что НАТО должно прекратить свое существование

То есть, продолжает он, идет целенаправленная раскачка мировой системы безопасности. Причем, уже не только Россией, но и трампистским крылом Республиканской партии.

Это хорошо. И работает, в том числе, внутри США, – подчеркивает Сергей Дойко. – Мол, смотрите, что просто заявления Трампа делают! А что ж будет, если он получит еще и власть — и станет действовать!? Глядишь, выполнит обещания о том, что все войны закончатся, а США станут процветать". "Зачем? А, почему бы не для того, чтоб набить цену Трампу? Чтоб Европа его зауважала. Чтоб перестали его критиковать, а, возможно, даже начала хвалить. Кстати, Европа после выпадов Трампа взбодрилась. Стала активнее помогать Украине. Некоторые даже завели речь о необходимости отправить сюда свои войска

Что же до выделения Украине американской помощи – эксперт считает, что она будет. В конце концов, не один Трамп всё решает.

"У него сейчас фактически и нет соответствующих полномочий. Но есть непомерные амбиции. Ну, а имеющиеся рычаги влияния (кто-то относительный контроль за Палатой представителей через спикера и прочих трампистов) он использует по полной программе. Резюмируя: Джонсон набивает цену Трамп, Трамп набивает себе цену. Но США не сдадут позиции мирового лидера. И не оставят Украину без поддержки. При этом всё, что сейчас происходит вокруг выделения/не выделения помощи стоит рассматривать исключительно в призме избирательной кампании в США. Любые выборы — это внутриполитическая борьба, масса громких заявлений, которые не обязательно перейдут в действия", – констатирует Сергей Дойко.

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