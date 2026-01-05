Когда удастся достичь мирного соглашения: Трамп сделал новое заявление о мире в Украине

Президент США Дональд Трамп считает, что соглашения по мирному урегулированию между Украиной и РФ удастся достичь "в какой-то момент". Отказавшись назвать временные рамки Трамп выразил надежду, что это произойдет "в недалеком будущем".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

На вопрос, какое на самом деле положение между Россией и Украиной сейчас, американский президент ответил, что, по его мнению, будет достигнуто соглашение в какой-то момент. При этом он выразил надежду, что это произойдет в недалеком будущем.

Также Дональд Трамп напомнил журналистам о потерях военных в войне в Украине.

"Поэтому я не знаю, видели ли вы только что обнародованные цифры. 30 тысяч солдат погибло в этом месяце. И была эта разведка 30 тысяч. 27 месяцем ранее", — сказал американский лидер.

При этом Трамп избежал прямого ответа на вопрос о дополнительных санкциях против России, которые он якобы обсуждал с сенатором Линдси Грэмом.

"Мы обсуждали их (санкции — ред.) постоянно. Я не считаю, что с ним очень интересно разговаривать. Кроме случаев, когда мы говорим о законодательстве. И мы говорим о законодательстве постоянно. Вы считаете, что это увлекательные отношения? Это не так. Но мы... мы много говорим о законодательстве, и у нас на подходе замечательное законодательство", — сказал президент США.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп заявил, что не верит в то, что, как утверждает Россия, украинская сторона нанесла удар по резиденции российского диктатора Владимира Путина. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление Трамп сделал на борту самолета Air Force One.



