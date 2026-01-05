Когда удастся достичь мирного соглашения: Трамп сделал новое заявление о мире в Украине

Рубрики
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп считает, что соглашения по мирному урегулированию между Украиной и РФ удастся достичь "в какой-то момент". Отказавшись назвать временные рамки Трамп выразил надежду, что это произойдет "в недалеком будущем".
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
На вопрос, какое на самом деле положение между Россией и Украиной сейчас, американский президент ответил, что, по его мнению, будет достигнуто соглашение в какой-то момент. При этом он выразил надежду, что это произойдет в недалеком будущем.
Также Дональд Трамп напомнил журналистам о потерях военных в войне в Украине.
При этом Трамп избежал прямого ответа на вопрос о дополнительных санкциях против России, которые он якобы обсуждал с сенатором Линдси Грэмом.
