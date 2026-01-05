logo_ukra

Коли вдасться досягти мирної угоди: Трамп зробив нову заяву про мир в Україні

Дональд Трамп висловив сподівання, що зможе завершити війну в Україні

5 січня 2026, 07:35
Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп вважає, що угоди щодо мирного врегулювання між Україною та РФ вдасться досягти "якоїсь миті". Відмовившись назвати часові рамки Трамп висловив сподівання, що це станеться "недалеко".

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

На питання, яке насправді становище між Росією та Україною зараз, американський президент відповів, що, на його думку, буде досягнуто згоди в якийсь момент. При цьому він висловив сподівання, що це станеться в найближчому майбутньому.

Також Дональд Трамп нагадав журналістам про втрати військових у війні в Україні.             

"Тому я не знаю, чи ви бачили щойно оприлюднені цифри. 30 тисяч солдатів загинуло цього місяця. І була ця розвідка 30 тисяч. 27 місяцем раніше", — сказав американський лідер.

При цьому Трамп уникнув прямої відповіді на питання про додаткові санкції проти Росії, які він нібито обговорював із сенатором Ліндсі Гремом.

"Ми обговорювали їх (санкції — ред.) постійно. Я не вважаю, що з ним дуже цікаво розмовляти. Окрім випадків, коли ми говоримо про законодавство. І ми говоримо про законодавство постійно. Ви вважаєте, що це захопливі стосунки? Це не так. Але ми... ми багато говоримо про законодавство, і у нас на підході чудове законодавство", — сказав президент США.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Дональд Трамп заявив, що не вірить у те, що, як стверджує Росія, українська сторона завдала удару по резиденції російського диктатора Володимира Путіна. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву Трамп зробив на борту літака Air Force One.




