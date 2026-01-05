План Москвы рухнул: что заявил Трамп об «атаке» Украины на резиденцию Путина

Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в то, что, как утверждает Россия, украинская сторона нанесла удар по резиденции российского диктатора Владимира Путина. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление Трамп сделал на борту самолета Air Force One.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Я не верю, что такой удар имел место. Что-то произошло неподалеку, но оно не имело к этому никакого отношения", – отметил глава Белого дома.

Напомним, в понедельник, 29 декабря, Путин во время телефонного разговора пожаловался Трампу, что украинские дроны якобы атаковали его резиденцию "Ужин" в селе Долгие Бороды в Новгородской области.

Позже во время общения с журналистами Трамп признал, что атаки могло и не быть.

"Вы говорите, что атаки не было – это возможно, но президент Путин сказал мне сегодня утром, что она была", – заявил Дональд Трамп.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин и его пропагандисты настолько расслабились, что фейк о якобы атаке его резиденции был организован очень примитивно. Об этом в Telegram заявил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) при СНБО Андрей Коваленко.

Также издание "Комментарии" сообщало – высокопоставленный российский военачальник передал американскому военному атташе то, что, по его словам, является частью украинского беспилотника, содержащей данные, доказывающие, что на этой неделе украинские военные якобы нанесли удар по резиденции президента России. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Reuters.



