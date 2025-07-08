Когда возобновятся поставки военной помощи Украине: на Западе дали окончательный ответ

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Кравцев Сергей
Поставки военной помощи США Украине должны возобновиться после встречи спецпредставителя президента США Кита Келлога и министра обороны Рустема Умерова в ближайшие дни. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".
Помощь Украине. Фото: из открытых источников
Ссылаясь на источники СМИ отмечает, что США намерены возобновить поставки инженерной техники и бронетехники в Украину. Однако, точные сроки там пока публично не озвучивают.
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что его страна готова отправить в Украину оборонительные вооружения, однако он не стал вдаваться в подробности о том, о чем конкретно идет речь.
Журналисты отмечают, что Келлог и Умеров должны встретиться в Риме на конференции, которая будет посвящена помощи Украине. За этим, как ожидается, последует встреча в Киеве.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил о решении увеличить военную помощь Украине. По его словам, в первую очередь речь идет об оборонном вооружении. Свое заявление американский лидер сделал во время встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.
Общаясь с журналистами о планах отправки Украине большего количества оружия, президент США подтвердил такие намерения.
Также издание "Комментарии" сообщало – Дональд Трамп сделал новое заявление о помощи Украине.