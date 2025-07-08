Когда возобновятся поставки военной помощи Украине: на Западе дали окончательный ответ

Поставки военной помощи США Украине должны возобновиться после встречи спецпредставителя президента США Кита Келлога и министра обороны Рустема Умерова в ближайшие дни. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на источники СМИ отмечает, что США намерены возобновить поставки инженерной техники и бронетехники в Украину. Однако, точные сроки там пока публично не озвучивают.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что его страна готова отправить в Украину оборонительные вооружения, однако он не стал вдаваться в подробности о том, о чем конкретно идет речь.

Журналисты отмечают, что Келлог и Умеров должны встретиться в Риме на конференции, которая будет посвящена помощи Украине. За этим, как ожидается, последует встреча в Киеве.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил о решении увеличить военную помощь Украине. По его словам, в первую очередь речь идет об оборонном вооружении. Свое заявление американский лидер сделал во время встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

Общаясь с журналистами о планах отправки Украине большего количества оружия, президент США подтвердил такие намерения.

"Мы отправим еще оружие. Мы вынуждены это сделать. Они должны иметь возможность защищать себя. Сейчас по ним наносят очень мощные удары. Мы будем вынуждены отправлять больше оружия. Это преимущественно оборонительное оружие, но удары действительно очень жесткие. В той бойне гибнет слишком много людей", – высказался президент США.

Также издание "Комментарии" сообщало – Дональд Трамп сделал новое заявление о помощи Украине.



