Когда заканчивается дедлайн Трампа по мирному плану США: в ВР объяснили ситуацию
НОВОСТИ

Когда заканчивается дедлайн Трампа по мирному плану США: в ВР объяснили ситуацию

В Верховной Раде заявили, что дедлайн Дональда Трампа о принятии мирного плана больше не действует. США не устанавливают жесткие сроки для решения Украины

24 ноября 2025, 23:50
Автор:
avatar

Slava Kot

В Верховной Раде заявили, что установленный президентом США Дональдом Трампом дедлайн о принятии мирного плана для Украины фактически утратил актуальность. Несмотря на ранее озвученное требование определиться до 27 ноября, никаких жестких временных рамок не существует. Об этом сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Когда заканчивается дедлайн Трампа по мирному плану США: в ВР объяснили ситуацию

Президент США Дональд Трамп

Алексей Гончаренко утверждает, что в команде Трампа отказались от идеи привязывать переговорный процесс по мирному плану к конкретной дате.

"У администрации Трампа четких дедлайнов нет. Нет истории, что нужно подписать договор до 27 ноября или до 31 декабря. Раньше была подобная идея, сейчас она отошла на второй план", — указывает нардеп.

Гончаренко объяснил, что Украина и Россия могут продолжать войну столько, сколько сочтут необходимым, однако изменения мирного плана от этого не будут зависеть.

"По сути, Трамп передал вот такое мнение: хотите воевать до весны – воюйте. План будет такой же, какой есть сейчас. Придете весной – будем обсуждать его же. Хотите сейчас – будем обсуждать сейчас", – объясняет нардеп.

Напомним, что ранее Трамп заявил о "соответствующем дедлайне" для Украины установленом на 27 ноября, когда в США отмечают День благодарения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина и США обновили мирный план, сократив его до 19 пунктов. Что убрали, что оставили президентам и какие спорные вопросы решали в Женеве.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский отказался лететь в США на срочную встречу с Трампом, чтобы доработать мирный план.



Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/51153
