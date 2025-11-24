Когда заканчивается дедлайн Трампа по мирному плану США: в ВР объяснили ситуацию

В Верховной Раде заявили, что установленный президентом США Дональдом Трампом дедлайн о принятии мирного плана для Украины фактически утратил актуальность. Несмотря на ранее озвученное требование определиться до 27 ноября, никаких жестких временных рамок не существует. Об этом сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Президент США Дональд Трамп

Алексей Гончаренко утверждает, что в команде Трампа отказались от идеи привязывать переговорный процесс по мирному плану к конкретной дате.

"У администрации Трампа четких дедлайнов нет. Нет истории, что нужно подписать договор до 27 ноября или до 31 декабря. Раньше была подобная идея, сейчас она отошла на второй план", — указывает нардеп.

Гончаренко объяснил, что Украина и Россия могут продолжать войну столько, сколько сочтут необходимым, однако изменения мирного плана от этого не будут зависеть.

"По сути, Трамп передал вот такое мнение: хотите воевать до весны – воюйте. План будет такой же, какой есть сейчас. Придете весной – будем обсуждать его же. Хотите сейчас – будем обсуждать сейчас", – объясняет нардеп.

Напомним, что ранее Трамп заявил о "соответствующем дедлайне" для Украины установленом на 27 ноября, когда в США отмечают День благодарения.

