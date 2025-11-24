Коли закінчується дедлайн Трампа по мирному плану США: у ВР пояснили ситуацію

У Верховній Раді заявили, що встановлений президентом США Дональдом Трампом дедлайн щодо ухвалення мирного плану для України фактично втратив актуальність. Попри раніше озвучену вимогу визначитися до 27 листопада, тепер жодних жорстких часових рамок не існує. Про це повідомив народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.

Президент США Дональд Трамп

Олексій Гончаренко стверджує, що у команді Трампа відмовилися від ідеї прив’язувати переговорний процес щодо мирного плану до конкретної дати.

"В адміністрації Трампа чітких дедлайнів немає. Немає історії, що треба підписати договір до 27 листопада чи до 31 грудня. Раніше була подібна ідея, зараз вона відійшла на другий план", — вказує нардеп.

Гончаренко пояснив, що Україна та Росія можуть продовжувати війну стільки, скільки вважатимуть за необхідне, однак зміни мирного плану від цього не залежатимуть.

"По суті, Трамп передав ось таку думку: хочете воювати до весни — воюйте. План буде такий самий, який є зараз. Прийдете весною — будем обговорювати його ж. Хочете зараз — будем обговорювати зараз", — пояснює нардеп.

Нагадаємо, що раніше Трамп заявив про "відповідний дедлайн" для України встановлений на 27 листопада, коли у США відзначають День подяки.

