Когда закончится война в Иране: Вэнс готов выйти на передовую переговоров
Когда закончится война в Иране: Вэнс готов выйти на передовую переговоров

Пока Пентагон обещает «беспрецедентные атаки», вице-президент США может стать ключевой фигурой тайных переговоров

7 апреля 2026, 07:07
Кравцев Сергей

Вице-президент США Джей Ди Вэнс может в ближайшее время подключиться к переговорам с Ираном, если текущие неофициальные контакты перейдут в формат прямого диалога. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в администрации.

Джей Ди Вэнс. Фото: из открытых источников

На данном этапе переговорный процесс курируют спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер. Однако, по информации собеседников издания, участие Вэнса рассматривается как следующий шаг – в случае, если посредникам удастся добиться ощутимого прогресса.

Потенциальное подключение вице-президента сигнализирует о готовности Вашингтона искать дипломатический выход из кризиса. Но этот сигнал звучит на фоне жесткой риторики Пентагона. Глава оборонного ведомства Пит Хегсет ранее заявил о подготовке "беспрецедентных ударов" по Ирану в ближайшие дни, что усиливает контраст между военным давлением и дипломатическими усилиями.

Как отмечают источники, Вэнс в первые дни конфликта оставался в тени, избегая публичных выступлений и комментариев. Тем не менее он поддерживал связь с посредниками и участвовал в закулисных обсуждениях.

Politico также подчеркивает, что вице-президент стал одним из последних представителей администрации, кто публично поддержал удары по Ирану. При этом Белый дом отвергает утверждения о его пассивности, указывая на участие Вэнса в публичных мероприятиях и интервью, включая эфир Fox News спустя несколько дней после начала боевых действий.

Таким образом, Вашингтон одновременно демонстрирует готовность к эскалации и поиску компромисса и роль Вэнса в этом балансе может оказаться решающей.

Источник: https://www.politico.com/news/2026/04/06/vance-is-on-standby-in-iran-talks-00860811
