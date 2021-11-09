Компании потеряли миллионы долларов: в США 22-летнему украинцу предъявят обвинения в хакерской атаке

В Соединённых Штатах Америки выдвинут обвинения украинцу, который подозревается в осуществлении кибератаки. Об этом пишет издание ТСН.

Хакерская атака. Фото: Pixabay

США подозревают 22-летнего гражданина Украины и 28-летнего россиянина в причастности к хакерской атаке с использованием программы-вымогателя. Сообщается, что атака была проведена летом этого года.

Из-за взлома ряд американских фирм потеряли миллионы долларов. Отмечается, что украинец совершил атаку программного обеспечения-вымогателя на компанию Kaseya во Флориде, которая заразила вирусом более тысячи компаний по всему миру.

Мужчин обвиняют в сговоре с целью мошенничества и отмывания денег. В ходе расследования, были изъяты, как минимум, шесть миллионов долларов, которые предположительно могут быть связанны с выкупом, полученным россиянином от компаний, что подверглись кибератакам.

Правоохранители задержали гражданина Украины в Польше. На данный момент решается вопрос о его экстрадиции в США. Россиянин остается на свободе.

Ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что во Франции мужчина напал на правоохранителей. Стражи порядка находились в служебном автомобиле. Злоумышленник ударил ножом одного из них, а при попытке нападения на второго полицейского был ранен из табельного оружия. На данный момент преступник находится в медицинском учреждении. Его состояние оценивают, как критическое.

Также портал "Комментарии" писал о том, что в американском штате Кентукки несовершеннолетней девушке удалось спастись благодаря жесту из социальной сети. Сознательный гражданин увидел что она показывает, позвонил правоохранителям, а сам проследил за автомобилем, в котором находилась пострадавшая. Полицейские перехватили их на дороге.

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