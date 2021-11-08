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Во Франции мужчина с ножом напал на полицейских посреди улицы

В Каннах мужчина ударил ножом полицейского

сегодня, 15:21
Автор:

Денис Подставной
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Во Франции злоумышленник напал на полицейских. Об этом пишет издание Корреспондент. 

Во Франции мужчина с ножом напал на полицейских посреди улицы

Полиция Франции. Фото: Pixabay

В городе Канны вооруженный холодным оружием мужчина совершил нападение на трех сотрудников правоохранительных органов. В момент нападения стражи порядка находились в служебном автомобиле припаркованном у здания комиссариата. 

Преступник открыл дверь и несколько раз ударил ножом водителя, а затем обошел транспортное средство для того, чтобы напасть на второго полицейского. В этот момент третий правоохранитель успел открыть огонь по нападавшему. 

Злоумышленник получил серьезные ранения. Медики оценивают его состояние, как критическое. Сообщается, что в результате происшествия никто из полицейских не пострадал. Одного из них спас бронежилет. 

Издание передает, что нападавшим являлся выходец из Алжира. Отмечается, что во время преступления мужчина произносил имя пророка Мухаммеда, поэтому правоохранители не исключают террористические мотивы.

Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что популярный в TikTok жест помог спасти жизнь похищенной несовершеннолетней девушке. Стражи порядка получили сообщение от гражданина. Мужчина рассказал о том, что видел девушку, которая сидела на заднем сидении легкового автомобиля и показывала популярный в TikTok жест. Он означает просьбу о помощи. 

Также "Комментарии" информировали о том, что в Москве злоумышленник совершил изнасилование своей знакомой. Девушка пришла на вечеринку и перебрала с алкоголем и уснула. В это время её знакомый совершил половой акт с ней. Пострадавшая узнала о произошедшем только на следующий день, когда обнаружила видео в Сети со своим участием. 


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Источник: https://korrespondent.net/world/4414825-v-kannakh-napaly-na-polytsyui-napadavshyi-v-krytycheskom-sostoianyy
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