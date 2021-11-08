Популярный в TikTok жест помог спасти жизнь похищенной несовершеннолетней девушке (ФОТО)

В Соединённых Штатах Америки злоумышленник похитил несовершеннолетнюю девушку. Об этом пишет издание УНИАН.

Жест из TikTok спас жизнь девушке. Фото: Pixabay

Как стало известно, инцидент произошел в американском штате Кентукки. Сотрудникам правоохранительных органов поступило сообщение от местного жителя о том, что девушка сидящая на заднем сидении легкового автомобиля показывает популярный среди "тиктокеров" жест, что означает просьбу о помощи при домашнем насилии.

Звонивший проследил за транспортным средством, в котором находилась девушка. Благодаря действиям сознательного гражданина стражам порядка удалось перехватить машину преступника на автодороге.

На смартфоне подозреваемого полицейские нашли фотографии сексуального характера с несовершеннолетней. По данным издания, девушка проехала со своим похитителем несколько штатов.

На данный момент мужчине предъявили обвинение в совершении уголовного преступления.

Фото: twitter.com/HaltonPolice

Напомним, ранее сайт "Комментарии" писал о том, что в столице России девушка узнала о своем изнасиловании из видео в Сети. Его выложили туда подозреваемые в преступлении. Сообщается, что пострадавшая находилась на вечеринке своих друзей и перебрала с алкогольными напитками. Беспомощным состояние пострадавшей воспользовался один из гостей. В это время второй молодой человек снимал на видео половой акт.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Австралии белая акула убила мужчину на глазах у его семьи. 57-летний британец занимался серфингом в день трагедии. На место вызвали сотрудников спасательной службы. Поиски продолжались на протяжении нескольких дней.

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