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Популярный в TikTok жест помог спасти жизнь похищенной несовершеннолетней девушке (ФОТО)

В штате Кентукки полицейские задержали похитителя 16-летней девушки

сегодня, 14:24
Автор:

Денис Подставной
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В Соединённых Штатах Америки злоумышленник похитил несовершеннолетнюю девушку. Об этом пишет издание УНИАН.

Популярный в TikTok жест помог спасти жизнь похищенной несовершеннолетней девушке (ФОТО)

Жест из TikTok спас жизнь девушке. Фото: Pixabay

Как стало известно, инцидент произошел в американском штате Кентукки. Сотрудникам правоохранительных органов поступило сообщение от местного жителя о том, что девушка сидящая на заднем сидении легкового автомобиля показывает популярный среди "тиктокеров" жест, что означает просьбу о помощи при домашнем насилии. 

Звонивший проследил за транспортным средством, в котором находилась девушка. Благодаря действиям сознательного гражданина стражам порядка удалось перехватить машину преступника на автодороге.

На смартфоне подозреваемого полицейские нашли фотографии сексуального характера с несовершеннолетней. По данным издания, девушка проехала со своим похитителем несколько штатов. 

На данный момент мужчине предъявили обвинение в совершении уголовного преступления. 

Популярный в TikTok жест помог спасти жизнь похищенной несовершеннолетней девушке (ФОТО) - фото 2

Фото: twitter.com/HaltonPolice

Напомним, ранее сайт "Комментарии" писал о том, что в столице России девушка узнала о своем изнасиловании из видео в Сети. Его выложили туда подозреваемые в преступлении. Сообщается, что пострадавшая находилась на вечеринке своих друзей и перебрала с алкогольными напитками. Беспомощным состояние пострадавшей воспользовался один из гостей. В это время второй молодой человек снимал на видео половой акт. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Австралии белая акула убила мужчину на глазах у его семьи. 57-летний британец занимался серфингом в день трагедии. На место вызвали сотрудников спасательной службы. Поиски продолжались на протяжении нескольких дней. 


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Источник: https://www.unian.net/world/zhest-iz-tiktok-spas-zhizn-pohishchennoy-16-letney-devushke-foto-novosti-mira-11602255.html
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