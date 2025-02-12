Кому теперь не поздоровиться: у Трампа назвали страну, которая "убивает" рынок алюминия в США

Старший торговый советник президента США Питер Наварро заявил, что Австралия "убивает" рынок алюминия Соединенных Штатов. В свою очередь, это заявление может нанести удар по усилиям австралийского премьер-министра Энтони Альбанезе получить освобождение от пошлин на сталь и алюминий, которые вступят в силу в следующем месяце. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Австралия просто убивает наш рынок алюминия. Они просто заполонили наши рынки. Вот с чем мы имеем дело. Наша алюминиевая промышленность на мели", — заявил старший советник Трампа по торговле и производству.

Замечания Наварро прозвучали после того, как между президентом США Дональдом Трампом и Энтони Альбанезе состоялся телефонный разговор. Австралийский премьер заявил после звонка, что глава Белого дома согласился рассмотреть освобождение Австралии от американских тарифов на сталь и алюминий.

"Bloomberg" в свою очередь напомнило, что во время первого президента срока Трампа, Австралия провела месяцы кропотливых переговоров с Вашингтоном, чтобы избежать подобных пошлин.

Читайте также на портале "Комментарии" — распоряжение президента США Дональда Трампа ввести 25% пошлины на импорт стали и алюминия коснется также Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

"Я определил, что импорт стальных изделий из Украины угрожает нанести ущерб национальной безопасности, и определил, что необходимо отменить временное освобождение для импорта стальных изделий и производных изделий из стали из Украины", — говорится в сообщении.

Также издание "Комментарии" сообщало – у Трампа поставят европейцев перед выбором, если те и дальше хотят поддерживать Украину.



