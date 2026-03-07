logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.73

EUR/UAH

50.54

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Конец 50-летнего ожидания: Трамп анонсировал падение режима в еще одной стране и «сделку века»
commentss НОВОСТИ Все новости

Конец 50-летнего ожидания: Трамп анонсировал падение режима в еще одной стране и «сделку века»

Марко Рубио как куратор перемен: Президент США заявил о готовности Кубы к переговорам

7 марта 2026, 00:11
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Президент США Дональд Трамп убежден, что политический ландшафт Кубы находится на пороге исторических перемен. В интервью телеканалу CNN американский лидер заявил, что после десятилетий напряженности официальная Гавана демонстрирует готовность к радикальным уступкам.

Конец 50-летнего ожидания: Трамп анонсировал падение режима в еще одной стране и «сделку века»

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Трамп отметил, что полвека наблюдал за ситуацией в соседнем государстве, и сейчас наступил критический момент.

"Я наблюдал за страной и ее отношениями с США 50 лет и теперь Куба "упала к моим коленям"", — подчеркнул хозяин Белого дома.

По словам президента, кубинское руководство осознает неизбежность краха нынешней системы и активно ищет пути для переговоров. Главную роль в этом процессе Трамп планирует отдать действующему Государственному секретарю Марко Рубио, имеющему кубинское происхождение.

"Они очень сильно хотят заключить соглашение, поэтому я собираюсь поставить туда Марк Рубио, и мы увидим, как это сработает", — поделился планами Трамп.

Он также добавил, что вопрос Кубы сейчас является одним из приоритетных для его администрации. По мнению Трампа, после 50 лет ожидания остров наконец-то "готов" к трансформации, и у США достаточно времени и ресурсов, чтобы довести это дело до конца.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что события на Ближнем Востоке держат в напряжении весь мир – боевые действия уже повлияли на ситуацию с энергоресурсами. Однако США пока не намерены завершать операцию.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделал новое заявление по Ирану.

"С Ираном не будет никакого соглашения, кроме БЕЗУСЛОВНОЙ КАПИТУЛЯЦИИ! После этого, и избрания БОЛЬШОГО И ПРИЕМНОГО лидера (лидеров), мы, и многие наши замечательные и очень смелые союзники и партнеры, будем неустанно работать, чтобы вернуть Иран из грани уничтожения, сделав его экономически большим, лучше и сильнее, чем когда-либо раньше”, — написал Трамп в социальной сети Truth social.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости