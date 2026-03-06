“Угоди не буде, тільки капітуляція”: нова резонансна заява Трампа

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Події на Близькому Сході тримають у напрузі весь світ — бойові дії вже вплинули на ситуацію з енергоресурсами. Однак США поки не збирається завершувати операцію.
Дональд Трамп. Фото портал "Коментарі"
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зробив нову заяву щодо Ірану.
За словами президента Сполучених Штатів Іран матиме велике майбутнє.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що президент США заявив про рішення, що можливо втримає від подальшого стрімкого росту ціни на нафту та бензин.
Очільник США заявив, що наказав Корпорації фінансування розвитку США, з негайним набранням чинності, забезпечити за дуже розумною ціною страхування політичних ризиків та гарантії фінансової безпеки всій морської торгівлі, особливо енергоносіїв, що проходять через Перську затоку. Про це він написав в соціальні мережі Truth social. Це, за його словами, буде доступно всім судноплавним компаніям.
Трамп заявив, що за потреби ВМС США почнуть супровід танкерів через Ормузьку протоку якнайшвидше. Будь-що, Сполучені Штати забезпечать вільний потік енергії у світі. Економічна та військова міць Сполучених Штатів — найбільша на Землі. — Подальші дії будуть, зауважив Трамп.