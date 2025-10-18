Конец в войне уже близко: как наконец-то решил действовать Трамп против РФ

Рубрики
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп наконец решил дать отпор путинскому режиму. Он решил действовать жестко, тем самым приближая конец в войне РФ и Украины уже в ближайшие несколько недель. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет геополитический стратег Марк Бролин для The Telegraph.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
По словам Бролина, в течение целого поколения правительства Европы рассчитывали на деньги США, даже когда европейские энергетические компании продолжали покупать российскую нефть.
Во-вторых, как считает стратег, Трамп решил кардинально пересмотреть идею, которая возникла после Холодной войны о том, что Россия настолько опасна, что нужно избежать Третьей мировой войны.
По мнению аналитика, к Трампу и его команде начинает приходить понимание, что Россия – это слабое, неустойчивое, быстро приходящее в упадок государство, сфера влияния которого постоянно сокращается уже на протяжении десятилетий. Вторжение в Украину имело целью остановить упадок, но оно лишь ускорило его. Земли, захваченные огромной ценой, не компенсируют краха российского влияния в Центральной Азии, на Ближнем Востоке и в остальной Европе.
