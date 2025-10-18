Конец в войне уже близко: как наконец-то решил действовать Трамп против РФ

Президент США Дональд Трамп наконец решил дать отпор путинскому режиму. Он решил действовать жестко, тем самым приближая конец в войне РФ и Украины уже в ближайшие несколько недель. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет геополитический стратег Марк Бролин для The Telegraph.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Поворот Трампа состоит из двух частей. Во-первых, он четко дал понять, что Европа должна прекратить жить за счет американских налогоплательщиков и взять на себя основную ответственность за свою безопасность. Это давно было нужно", — подчеркнул автор материала.

По словам Бролина, в течение целого поколения правительства Европы рассчитывали на деньги США, даже когда европейские энергетические компании продолжали покупать российскую нефть.

"Трампа высмеивали за то, что он говорил об этом во время своего первого срока и настаивал, чтобы члены НАТО выполняли свои обязательства по расходам. Сейчас никто не смеется", — отметил обозреватель.

Во-вторых, как считает стратег, Трамп решил кардинально пересмотреть идею, которая возникла после Холодной войны о том, что Россия настолько опасна, что нужно избежать Третьей мировой войны.

По мнению аналитика, к Трампу и его команде начинает приходить понимание, что Россия – это слабое, неустойчивое, быстро приходящее в упадок государство, сфера влияния которого постоянно сокращается уже на протяжении десятилетий. Вторжение в Украину имело целью остановить упадок, но оно лишь ускорило его. Земли, захваченные огромной ценой, не компенсируют краха российского влияния в Центральной Азии, на Ближнем Востоке и в остальной Европе.

