Кінець у війні вже близько: як вирішив діяти Трамп проти РФ

Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп нарешті вирішив дати відсіч путінському режиму. Він вирішив діяти жорстко, тим самим наближаючи кінець у війні РФ та України вже протягом кількох тижнів. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише геополітичний стратег Марк Бролін для The Telegraph.
Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
За словами Броліна, протягом цілого покоління уряди Європи розраховували на гроші США навіть коли європейські енергетичні компанії продовжували купувати російську нафту.
По-друге, як вважає стратег, Трамп вирішив кардинально переглянути ідею, яка виникла після Холодної війни про те, що Росія є настільки небезпечною, що треба уникнути Третьої світової війни.
На думку аналітика, до Трампу і його команди починає приходити розуміння, що Росія – це слабка, нестійка держава, що швидко занепадає, сфера впливу якої постійно скорочується вже протягом десятиліть. Вторгнення в Україну мало на меті зупинити занепад, але воно лише прискорило його. Землі, захоплені величезною ціною, не компенсують краху російського впливу у Центральній Азії, на Близькому Сході та іншій Європі.
