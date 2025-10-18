logo_ukra

Кінець у війні вже близько: як вирішив діяти Трамп проти РФ
Кінець у війні вже близько: як вирішив діяти Трамп проти РФ

The Telegraph пише про те, що позиція Трампа щодо України руйнує міф про силу Путіна

18 жовтня 2025, 09:36
Автор:
Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп нарешті вирішив дати відсіч путінському режиму. Він вирішив діяти жорстко, тим самим наближаючи кінець у війні РФ та України вже протягом кількох тижнів. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише геополітичний стратег Марк Бролін для The Telegraph.

Кінець у війні вже близько: як вирішив діяти Трамп проти РФ

"Поворот Трампа складається з двох частин. По-перше, він чітко дав зрозуміти, що Європа має припинити жити за рахунок американських платників податків та взяти на себе основну відповідальність за свою безпеку. Це давно було потрібно", — наголосив автор матеріалу.

За словами Броліна, протягом цілого покоління уряди Європи розраховували на гроші США навіть коли європейські енергетичні компанії продовжували купувати російську нафту.

"Трампа висміювали за те, що він говорив про це під час свого першого терміну і наполягав, щоб члени НАТО виконували свої зобов'язання щодо витрат. Зараз ніхто не сміється", — зазначив оглядач.

По-друге, як вважає стратег, Трамп вирішив кардинально переглянути ідею, яка виникла після Холодної війни про те, що Росія є настільки небезпечною, що треба уникнути Третьої світової війни.

На думку аналітика, до Трампу і його команди починає приходити розуміння, що Росія – це слабка, нестійка держава, що швидко занепадає, сфера впливу якої постійно скорочується вже протягом десятиліть. Вторгнення в Україну мало на меті зупинити занепад, але воно лише прискорило його. Землі, захоплені величезною ціною, не компенсують краху російського впливу у Центральній Азії, на Близькому Сході та іншій Європі.

Читайте також на порталі "Коментарі" — настав час: Трамп після зустрічі із Зеленським зробив обнадійливу заяву про припинення війни




Джерело: https://www.telegraph.co.uk/us/comment/2025/10/17/the-myth-putins-strength-crumbling-end-close/?ICID=continue_without_subscribing_reg_first
