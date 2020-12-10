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Главная Новости Мир США Конфедерация возрождается: Техас и 17 других штатов требуют пересмотра результатов выборов
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Конфедерация возрождается: Техас и 17 других штатов требуют пересмотра результатов выборов

Генеральный прокурор Техаса подал в суд на четыре штата, в которых победил Джо Байден

сегодня, 15:42
Автор:

Павел Зинченко

Семнадцать штатов, выборы в которых были выиграны президентом Дональдом Трампом, заявили Верховному суду в среду, что они поддерживают заявку генерального прокурора Техаса Кена Пакстона подать иск, который может эффективно отменить прогнозируемую победу Избирательной коллегии Джо Байдена.

Конфедерация возрождается: Техас и 17 других штатов требуют пересмотра результатов выборов

ФОТО: Money Report

Эти штаты подали заявку на поддержку Пакстона на следующий день после того, как он обратился в Верховный суд с просьбой разрешить подать иск на Джорджию, Мичиган, Пенсильванию и Висконсин, в которых выиграл Байден. Они считают, что были допущены нарушения в процессе голосования.

Позже в среду Трамп подал ходатайство о вмешательстве в дело, как кандидат в президенты. Верховный суд еще не вынес решения по запросу Пакстона.

Штатами, поддерживающими иск, в каждом из которых есть генеральные прокуроры-республиканцы, являются Миссури, Алабама, Арканзас, Флорида, Индиана, Канзас, Луизиана, Миссисипи, Монтана, Небраска, Северная Дакота, Оклахома, Южная Каролина, Южная Дакота, Теннесси, Юта и Западная Вирджиния. Трамп победил Байдена в ходе всенародного голосования во всех этих штатах, хотя один из голосов выборщиков в Небраске был отдан Байдену. 

Прогнозируется, что Байден одержит окончательную победу в Коллегии выборщиков, когда она соберется в понедельник, набрав на 36 голосов больше, чем минимум в 270, необходимый для того, чтобы стать президентом США. Трамп отказался признать избрание Байдена, заявив, что он стал жертвой масштабной фальсификации бюллетеней.

Как сообщало издание "Комментарии", Трамп хочет запретить давать вакцину другим странам, пока не обеспечат Америку.


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Источник: https://www.nbcphiladelphia.com/news/business/money-report/17-states-tell-supreme-court-they-support-texas-bid-to-reverse-biden-win/2627287/
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