Конфликт из-за подарков: в США мужчина стрелял в гостей на дне рождения ребёнка

В Соединённых Штатах Америки мужчина стрелял в людей, которые пришли на день рождения ребёнка. Об этом сообщает издание Корреспондент.

Стрельба в США. Фото: El Paso Times.

Как стало известно, инцидент произошел в американском штате Пенсильвания. Сообщается, что на дне рождения ребёнка произошел конфликт из-за подарков.

Сначала участники праздника устроили драку, а затем правонарушитель открыл огонь из девятимиллиметрового полуавтоматического пистолета. Мужчина сделал несколько выстрелов в друзей и родственников.

В результате происшествия были ранены трое человек, в том числе и 16-летний подросток. Потерпевшие были госпитализированы прибывшими на место события медиками.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого. Отмечается, что он не оказывал сопротивления. На данный момент он помещен под стражу. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в американском штате Вирджиния злоумышленник открыл огонь в учебном заведении. В результате инцидента были ранены несколько человек. Полицейские задержали подозреваемого в преступлении. Потерпевшие были доставлены в больницу. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в курортной Затоке на глазах у людей расстреляли владельца кафе. В полицию поступил вызов от местных жителей, которые заявили, что в одном из баров произошла стрельба. Прибывшие на место событий стражи порядка обнаружены бездыханное тело 36-летнего мужчины. Спустя несколько часов подозреваемого удалось задержать. При нём было охотничье ружье. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!