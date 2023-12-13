Конгресс США продлил работу на неделю: что это значит для Украины

Конгресс США, который планировал уйти на рождественские каникулы 15 декабря, продолжит работу до 21 декабря. Это значит, что американские конгрессмены еще до Нового года могут рассмотреть вопрос о выделении Украине военной помощи более чем на 60 миллиардов долларов. Об этом в социальной сети написала находящаяся в США народный депутат Украины Александра Устинова, передает портал "Комментарии".

Конгресс США продлил работу на неделю. Фото из открытых источников

Как сообщила Александра Устинова, 13 декабря сенаторам объявили, что Конгресс США будет работать до 21 вместо 15 декабря. Таким образом, работу Конгресса продлили на неделю.

"А значит, у нас есть еще неделя. Так что держим кулачки, чтобы договорились (о предоставлении Украине нового крупного пакета военной помощи – ред.). Похоже, демократы готовы идти на уступки, учитывая, что сенатора Мерфи, который был переговорщиком от демократов, отстранили, и сейчас переговоры ведет глава демократов в Сенате сенатор Шумер", — написала Александра Устинова.

По информации нардепа, после встречи с Владимиром Зеленским Джо Байден предложил Демократической партии пойти на уступки республиканцам в вопросе изменений в миграционное законодательство, чтобы они поддержали выделение военной помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским Джо Байден пообещал и дальше помогать Украине в войне против России и похвалил американцев за поддержку. На его слова обратили внимание американские СМИ и указывают, что в риторике Байдена произошло изменение в отношении помощи Украине.

