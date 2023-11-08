Конгресс США сделал важный шаг для использования замороженных активов России

Члены комитета иностранных дел Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов большинством голосов одобрили двухпартийный и двухпалатный законопроект по использованию замороженных активов РФ на нужды Украины

Конгресс США (фото из открытых источников)

"Уполномочить государственного секретаря оказывать дополнительную помощь Украине, а также для других целей, используя активы, конфискованные у Центрального банка Российской Федерации и другие суверенные активы Российской Федерации", — сообщает "Голос Америки"

По словам конгрессмена-республиканца Майкла Маккола, подавшего этот законопроект для рассмотрения, там есть требование для Белого дома передать Киеву замороженные суверенные активы РФ.

"Нам нужен план как можно скорейшей победы, и этот план должен гарантировать, что США не будут нести это бремя в одиночку. Именно поэтому я внес на рассмотрение законопроект о возобновлении экономического процветания и возможностей для украинцев. Пришло время, чтобы Россия расплачивалась за войну, которую она начала", – объяснил конгрессмен.

Как утверждается в документе, госсекретарь и сотрудники Агентства США по международному развитию в течение 180 дней после вступления в силу нового закона совместно должны подготовить для соответствующих комитетов Конгресса "оценку наиболее неотложных потребностей Украины в восстановлении, помощи в области безопасности и гуманитарной помощи".

Как отмечено в законопроекте, конфискованные средства будут аккумулироваться на счетах специального Фонда поддержки Украины, а "в случае необходимости право собственности и доход от конфискованных российских суверенных активов переходят в правительство Соединенных Штатов".

Американский конгрессмен подчеркнул, что в его законе невозможен возврат этих активов к государству-агрессору, пока оно не оплатит компенсацию Украине.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что США назвали страны, куда Кремль вливает огромные деньги, распространяя ложь об Украине