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Конгресс США сделал важный шаг для использования замороженных активов России

Конфискованные средства аккумулируются в специальном Фонде поддержки Украины, а в случае необходимости переходят в правительство США

сегодня, 20:45
Автор:
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Лиля Воробьева
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Члены комитета иностранных дел Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов большинством голосов одобрили двухпартийный и двухпалатный законопроект по использованию замороженных активов РФ на нужды Украины

Конгресс США сделал важный шаг для использования замороженных активов России

Конгресс США (фото из открытых источников)

"Уполномочить государственного секретаря оказывать дополнительную помощь Украине, а также для других целей, используя активы, конфискованные у Центрального банка Российской Федерации и другие суверенные активы Российской Федерации", — сообщает "Голос Америки"


По словам конгрессмена-республиканца Майкла Маккола, подавшего этот законопроект для рассмотрения, там есть требование для Белого дома передать Киеву замороженные суверенные активы РФ.

"Нам нужен план как можно скорейшей победы, и этот план должен гарантировать, что США не будут нести это бремя в одиночку. Именно поэтому я внес на рассмотрение законопроект о возобновлении экономического процветания и возможностей для украинцев. Пришло время, чтобы Россия расплачивалась за войну, которую она начала", – объяснил конгрессмен.

Как утверждается в документе, госсекретарь и сотрудники Агентства США по международному развитию в течение 180 дней после вступления в силу нового закона совместно должны подготовить для соответствующих комитетов Конгресса "оценку наиболее неотложных потребностей Украины в восстановлении, помощи в области безопасности и гуманитарной помощи".

Как отмечено в законопроекте, конфискованные средства будут аккумулироваться на счетах специального Фонда поддержки Украины, а "в случае необходимости право собственности и доход от конфискованных российских суверенных активов переходят в правительство Соединенных Штатов".

Американский конгрессмен подчеркнул, что в его законе невозможен возврат этих активов к государству-агрессору, пока оно не оплатит компенсацию Украине.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что США назвали страны, куда Кремль вливает огромные деньги, распространяя ложь об Украине



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