В инвестировании в Украину заинтересована как Демократическая, так и Республиканская партия США, поэтому законопроект о продлении помощи Украине будет принят американским Конгрессом, убежден политический и экономический эксперт Валерий Клочок.

Конгресс США до сих пор не рассмотрел помощь Украине. Фото из открытых источников

О достижении двухпартийной поддержки продолжения американской помощи, по словам Валерия Клочко, могут свидетельствовать недавние визиты в Украину чиновников от демократов и республиканцев.

"Через два дня после визита республиканца Линдси Грэма в Украину приезжал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Они представляют разные партии, что свидетельствует о двухпартийной поддержке помощи для Украины", – отметил он.

По словам эксперта, Дональду Трампу выгодно, чтобы Штаты продолжили финансирование обороноспособности Украины, поскольку большая часть помощи пойдет на американский ВПК, в значительной степени аффилированный с республиканцами.

В то же время, добавил политолог, демократы будут лоббировать интересы своего бизнеса через специального представителя США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер, отвечающей за вливание американских средств в украинскую экономику.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский призвал Конгресс США как можно быстрее одобрить продолжение макрофинансовой помощи Украине, поскольку от нее зависит ситуация на поле боя. Президент заявил, что Украина "останется там, где сейчас находится на востоке", если не будет получать постоянную помощь от США. Он пояснил, что ВСУ могут проводить ограниченные наступательные операции, но для вытеснения россиян с украинской территории им нужно больше оружия.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в Санкт-Петербурге началась масштабная операция по поиску и депортации мигрантов. Об этом сообщает издание The Moscow Times со ссылкой на адвоката, защищающего иностранных граждан в городе. Как известно, в Москве резко увеличилось количество дел о нарушении правил въезда в Россию иностранцами. На улицах Москвы полиция задерживает почти всех мигрантов, особенно, если они с паспортами Таджикистана. Мигрантов везут в отделение, где проверяют.