kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 07.01.2021

BTC/USD

37344.17

ETH/USD

1199.02

LTC/USD

166.53

НБУ 07.01.2021

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

35.10

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир США Конгресс утвердил победу Байдена на выборах в США
commentss НОВОСТИ Все новости

Конгресс утвердил победу Байдена на выборах в США

Победу кандидата Джо Байдена утвердили официально

сегодня, 10:56
Автор:

Елизавета Черных

Конгресс Соединенных Штатов Америки подсчитал голоса Коллегии выборщиков на выборах президента США и победа представителя Демократической партии Джо Байдена утверждена официально. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию CNN.

Конгресс утвердил победу Байдена на выборах в США

Джо Байден - фото из открытых источников

Также известно, что Сенатом и Палатой представителей были отклонены возражения против исключения голосов выборщиков штатов Джорджия и Пенсильвания за Джо Байдена.

После того, как результаты голосования Коллегии выборщиков утверждены, 20 января состоится инаугурация Байдена. На церемонии он принесет присягу и официально станет 46-м президентом США.

Подсчет голосов выборщиков позволил демократу Байдену набрать более 270 необходимых для победы на выборах голосов. На общенациональных виборах Джо Байден набрал почти 81,3 млн голосов против 74,2 млн у Дональда Трампа. При этом Байден заручился поддержкой многих ключевых штатов. 

Утверждение Байдена произошло на фоне событий в Капитолии США, в результате которых погибли люди. Вчера американцы устроили массовую акцию протестов в защиту действующего президента США Дональда Трампа. Шестого января сторонники президента Дональда Трампа собрались под Капитолием США, когда депутаты пытались подсчитать голоса, подтверждающие победу избранного президента Джо Байдена. Граждане вышли на массовый протест.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что представители Республиканской партии Соединенных Штатов Америки могут поддержать отстранение действующего президента Дональда Трампа. Такое решение члены Конгресса и сотрудники администрации Трампа могут принять в связи с событиями в Капитолии США. Эту информацию обнародовало издание Axios, ссылаясь на источники среди республиканцев. 





Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://edition.cnn.com/politics/live-news/congress-electoral-college-vote-count-2021/index.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ