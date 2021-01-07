Конгресс утвердил победу Байдена на выборах в США

Конгресс Соединенных Штатов Америки подсчитал голоса Коллегии выборщиков на выборах президента США и победа представителя Демократической партии Джо Байдена утверждена официально. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию CNN.

Джо Байден - фото из открытых источников

Также известно, что Сенатом и Палатой представителей были отклонены возражения против исключения голосов выборщиков штатов Джорджия и Пенсильвания за Джо Байдена.

После того, как результаты голосования Коллегии выборщиков утверждены, 20 января состоится инаугурация Байдена. На церемонии он принесет присягу и официально станет 46-м президентом США.

Подсчет голосов выборщиков позволил демократу Байдену набрать более 270 необходимых для победы на выборах голосов. На общенациональных виборах Джо Байден набрал почти 81,3 млн голосов против 74,2 млн у Дональда Трампа. При этом Байден заручился поддержкой многих ключевых штатов.

Утверждение Байдена произошло на фоне событий в Капитолии США, в результате которых погибли люди. Вчера американцы устроили массовую акцию протестов в защиту действующего президента США Дональда Трампа. Шестого января сторонники президента Дональда Трампа собрались под Капитолием США, когда депутаты пытались подсчитать голоса, подтверждающие победу избранного президента Джо Байдена. Граждане вышли на массовый протест.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что представители Республиканской партии Соединенных Штатов Америки могут поддержать отстранение действующего президента Дональда Трампа. Такое решение члены Конгресса и сотрудники администрации Трампа могут принять в связи с событиями в Капитолии США. Эту информацию обнародовало издание Axios, ссылаясь на источники среди республиканцев.













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