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Республиканцы могут поддержать отстранение Трампа, - Axios

По данным издания, республиканцы опасаются новой волны протестов

сегодня, 10:46
Автор:

Елизавета Черных

Представители Республиканской партии Соединенных Штатов Америки могут поддержать отстранение действующего президента Дональда Трампа. Такое решение члены Конгресса и сотрудники администрации Трампа могут принять в связи с событиями в Капитолии США. Эту информацию обнародовало издание Axios, ссылаясь на источники среди республиканцев. 

Республиканцы могут поддержать отстранение Трампа, - Axios

Дональд Трамп - фото из открытых источников

По данным издания, представители Республиканской партии могут поддержать отстранение Трампа из-за опасений по поводу новых протестов и столкновений. Они полагают, что еще 14-дневное пребывание действующего главы США у власти, приведет к новым беспорядкам в стране. 

Как передает Axios, в партии также считают, что эскалация отрицательно повлияет на репутацию и имидж политической силы. 

Республиканцы рассматривают несколько сценариев развития событий в США касаемо Дональда Трампа. Одним из них является импичмент, однако на него, по данным издания, может не хватить времени.  Кроме того, также обсуждается применение 25-й поправки в Конституции Соединенных Штатов Америки. 

Напомним, что вчера американцы устроили массовую акцию протестов в защиту действующего президента США Дональда Трампа. Шестого января сторонники президента Дональда Трампа собрались под Капитолием США, когда депутаты пытались подсчитать голоса, подтверждающие победу избранного президента Джо Байдена. Граждане вышли на массовый протест.

Ранее портал "Комментарии"  сообщал, что избранный президент США Джо Байден заявил, что руководство Пентагона, а также одно из ключевых управлений Белого дома препятствуют передаче дел новой администрации. 






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Источник: https://www.axios.com/republicans-trump-removal-25th-amendment-a91c9dc4-b01f-4a50-ae41-aea971388d57.html
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