Конгрессмены США выставили требование не только Байдену, но и Зеленскому

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Кравцев Сергей
Конгрессмены от Республиканской партии готовы приложить усилия, чтобы разблокировать выделение помощи Украине, но только после того, как президенты Джо Байден и Владимир Зеленский предоставят Конгрессу США стратегию украинской победы в войне против России. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в открытом письме восьми республиканцев Палаты представителей США.
Конгресс США. Фото из открытых источников
Республиканцы выражают обеспокоенность по поводу потенциальной задержки критически важного финансирования для Израиля. Они заявили, что подавляющее большинство конгрессменов как в Палате представителей, так и в Сенате, поддержали рассмотрение отдельного финансирования для Израиля и Украины.
Они подчеркнули, что Израиль и Украина должны победить, и "это понятно". Однако, согласно тексту, "американские налогоплательщики устали финансировать бесконечную тупиковую ситуацию в Украине без видения побед".
Республиканцы заявили, что определили 12 "разумных и рациональных условий", которые необходимо выполнить, прежде чем "хоть один доллар будет отправлен в Украину".
Конгрессмены требуют, чтобы президенты Джо Байден и Владимир Зеленский предоставили Конгрессу США стратегию украинской победы.
Конгрессмены ожидают услышать предполагаемую цену, связанную с выполнением стратегии выигрыша. Они требуют, чтобы президент Байден и глава Пентагона Ллойд Остин четко информировали американский народ о состоянии войны в Украине, включая информирование о прогрессе Украины на сегодня, определение причин нынешнего "тупика" и предоставление обновленной информации о "весеннем контрнаступлении".
Они хотят услышать, как американское оружие, которое направляется в Украину, поможет выиграть войну, а не просто продолжить ее. Они требуют оценки того, какое оружие не было отправлено, но могло изменить траекторию войны до сих пор.
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сегодня, 14:31
Стратегія красти підійде? В Афганістані була стратегія? Україно треба терміново міняти всю тоді це буде стратегією. В нас мільйони армії корумпованих чиновників на 80% більше ніж потрібно, їх всіх треба скорочувати і на виробництво снарядів. Досить дурнів клеїти. На Росії змогли мобілізувати всю країну для перемоги там без вихідних у три зміни працюють і всюди працівники потрібні.