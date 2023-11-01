Конгрессмены США выставили требование не только Байдену, но и Зеленскому

Конгрессмены от Республиканской партии готовы приложить усилия, чтобы разблокировать выделение помощи Украине, но только после того, как президенты Джо Байден и Владимир Зеленский предоставят Конгрессу США стратегию украинской победы в войне против России. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в открытом письме восьми республиканцев Палаты представителей США.

Конгресс США. Фото из открытых источников

"Простая стратегия "мы с вами, пока не победим" или "мы должны победить" не является стратегией победы. Как Украина побеждает и сколько времени это займет? Эти оценки не должны быть точными, но мы должны понимать конечную цель и критерии выхода", — отмечают подписанты письма.

Республиканцы выражают обеспокоенность по поводу потенциальной задержки критически важного финансирования для Израиля. Они заявили, что подавляющее большинство конгрессменов как в Палате представителей, так и в Сенате, поддержали рассмотрение отдельного финансирования для Израиля и Украины.

Они подчеркнули, что Израиль и Украина должны победить, и "это понятно". Однако, согласно тексту, "американские налогоплательщики устали финансировать бесконечную тупиковую ситуацию в Украине без видения побед".

Республиканцы заявили, что определили 12 "разумных и рациональных условий", которые необходимо выполнить, прежде чем "хоть один доллар будет отправлен в Украину".

Конгрессмены требуют, чтобы президенты Джо Байден и Владимир Зеленский предоставили Конгрессу США стратегию украинской победы.

Конгрессмены ожидают услышать предполагаемую цену, связанную с выполнением стратегии выигрыша. Они требуют, чтобы президент Байден и глава Пентагона Ллойд Остин четко информировали американский народ о состоянии войны в Украине, включая информирование о прогрессе Украины на сегодня, определение причин нынешнего "тупика" и предоставление обновленной информации о "весеннем контрнаступлении".

Они хотят услышать, как американское оружие, которое направляется в Украину, поможет выиграть войну, а не просто продолжить ее. Они требуют оценки того, какое оружие не было отправлено, но могло изменить траекторию войны до сих пор.

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