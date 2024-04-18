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Конгрессвумен из Украины предлагает отказаться от помощи беженцам

Пользователи социальных сетей уже успели высказать свое мнение по поводу действия украинки

18 апреля 2024, 21:49
Автор:
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Лиля Воробьева
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Конгрессвумен от Республиканской партии США, бывшая украинка Виктория Спартц предлагает поправку в законопроект о помощи Украине. Она высказывает предложение, что нужно отказаться от помощи украинским беженцам.

Конгрессвумен из Украины предлагает отказаться от помощи беженцам

Виктория Спартц (фото из открытых источников)

Об этом упоминается на странице Kareem Rifai в социальной сети Х (бывший твиттер). Под сообщением уже есть немало сердитых комментариев по поводу предложения Виктории Спарц.

"Поправка Виктории Спарц в законопроект о помощи Украине: отменить оказание помощи детям и семьям, помощь беженцам", — говорится в сообщении.

Заметим, что сама Виктория Спарц – уроженка города Носовка на Черниговщине, хотя вся ее школьная жизнь прошла в Чернигове. К тому же она сама все время приезжает к родителям. 17 апреля по Чернигову были нанесены ракетные удары, как следствие, погибли и страдали горожане. Но даже удары по некогда родному городу не влияют на решение конгрессвумена.

Поэтому пользователи в социальных сетях активно выражают свои мнения по поводу такой активности американского политика.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, чем республиканка возмутила украинцев . Марджори Тейлор Грин, конгрессвумен из Джорджии, просит внести поправки в законопроект о помощи Украине. На самом деле, поправок много, и они максимально бессмысленны. К примеру, Марджори Тейлор Грин предлагает, чтобы Украине не давали деньги, пока она не проведет выборы, которые должны быть свободными и справедливыми. Кроме того, Грин считает, что средства, которые выделят Украине, не могут быть использованы до тех пор, пока Украина не закроет все биолаборатории и не предоставит все данные о таких лабораториях правительства Соединенных Штатов.



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Обсуждения

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Віктор Тор

18 апреля 2024, 22:09

Та мізерна допомога, яку наша рідна влада дала ВПО,а ще й тепер і таку забрали у великої частини ВПО, мабуть дає привід думати іноземцям,що гроші йдуть не в той карман.Тому владі потрібно частіше дивитись в дзеркало і багао питань стануть зрозумілими і їм, а не тільки пересічним українцям,і іноземцям.


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