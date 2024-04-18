Конгрессвумен из Украины предлагает отказаться от помощи беженцам

Конгрессвумен от Республиканской партии США, бывшая украинка Виктория Спартц предлагает поправку в законопроект о помощи Украине. Она высказывает предложение, что нужно отказаться от помощи украинским беженцам.

Виктория Спартц (фото из открытых источников)

Об этом упоминается на странице Kareem Rifai в социальной сети Х (бывший твиттер). Под сообщением уже есть немало сердитых комментариев по поводу предложения Виктории Спарц.

"Поправка Виктории Спарц в законопроект о помощи Украине: отменить оказание помощи детям и семьям, помощь беженцам", — говорится в сообщении.

Заметим, что сама Виктория Спарц – уроженка города Носовка на Черниговщине, хотя вся ее школьная жизнь прошла в Чернигове. К тому же она сама все время приезжает к родителям. 17 апреля по Чернигову были нанесены ракетные удары, как следствие, погибли и страдали горожане. Но даже удары по некогда родному городу не влияют на решение конгрессвумена.

Поэтому пользователи в социальных сетях активно выражают свои мнения по поводу такой активности американского политика.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, чем республиканка возмутила украинцев . Марджори Тейлор Грин, конгрессвумен из Джорджии, просит внести поправки в законопроект о помощи Украине. На самом деле, поправок много, и они максимально бессмысленны. К примеру, Марджори Тейлор Грин предлагает, чтобы Украине не давали деньги, пока она не проведет выборы, которые должны быть свободными и справедливыми. Кроме того, Грин считает, что средства, которые выделят Украине, не могут быть использованы до тех пор, пока Украина не закроет все биолаборатории и не предоставит все данные о таких лабораториях правительства Соединенных Штатов.