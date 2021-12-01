Конкуренция с Китаем и Россией: почему США сосредоточились на космосе

Администрация Байдена в среду, 1 декабря, изложила новую стратегию использования космоса в гражданской, коммерческой и национальной безопасности на фоне роста коммерческих интересов и обеспокоенности китайской и российской конкуренцией. Об этом сообщает Reuters.

Астронавты Европейского космического агентства и NASA - Reuters

Вице-президент США Камала Харрис, собиравшаяся созвать инаугурационное заседание Национального космического совета, планировала попросить членов правительственного органа "ускорить, расширить и разработать правила и нормы ответственного поведения в космосе", — сообщили в Белом доме.

"Мы стоим на пороге исторических изменений в доступе и использовании космоса – изменений, которые могут принести преимущества космоса большему количеству людей и сообществ, чем когда-либо прежде", – говорится в отчете администрации, в котором изложены ее космические приоритеты.

Инаугурационное заседание совета состоялось в то время, когда Вашингтон волновался из-за усиления активности безопасности его основных соперников в космосе. В этом году китайские испытания гиперзвукового оружия подняли перспективу гонки вооружений над орбитальными системами, которые могли бы избежать текущей противоракетной обороны.

Администрация также осудила в прошлом месяце российское испытание противоспутникового оружия, которое, по их словам, создало обломки и поставило под угрозу Международную космическую станцию (МКС).

Президент Джо Байден также должен подписать в среду, 1 декабря, распоряжение о добавлении в состав Национального космического совета руководителей департаментов образования, труда, сельского хозяйства и внутренних дел, а также своего национального советника по климату.

Администрация также хочет, чтобы было больше данных о космическом климате и усилились научные усилия, которые могли бы помочь созданию рабочих мест и повышению конкурентоспособности США.

Как сообщали ранее "Комментарии", начальник британской внешней шпионской службы Ричард Мур предупредил , что противники Запада, такие как Китай и Россия, пытаются овладеть искусственным интеллектом способом, который может революционизировать геополитику в течение следующего десятилетия.

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