Конкурент Трампа и потенциальный президент США приедет в Украину

Ожидается, что бывший госсекретарь США Майк Помпео прибудет в Украину 3 апреля, чтобы показать поддержку украинскому народу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.

Майк Помпео и Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Потенциальный кандидат на состоявшиеся в 2024 году выборы президента США Майк Помпео планирует посетить Украину в ближайшие дни. Издание Politico ссылается на два источника, которые решили не разглашать свое имя из-за сложности поездки в страну, что постоянно обстреливается российскими ракетами.

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Вероятная поездка американского политика в Украину состоится 3 апреля, однако в целях безопасности маршрут не разглашается. Также неизвестно встретится ли Майк Помпео с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Politico утверждает, что таким шагом Майк Помпео планирует показать свою приверженность Украине, а также противопоставить себя таким потенциальным кандидатам в президенты США как Дональд Трамп и Рон Десантис. Оба политика высказали неоднозначные заявления о поддержке Украины в войне против России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Российское посольство в США резко отреагировало на заявления американских чиновников, выразивших создание трибунала для Российской Федерации относительно военных преступлений в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что в Соединенных Штатах говорят об условиях мирных переговоров между Украиной и Россией. Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил, что мирное предложение президента Украины Владимира Зеленского могло бы положить конец войне с Российской Федерацией.