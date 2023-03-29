logo

BTC/USD

28288.25

ETH/USD

1807.93

LTC/USD

91.85

USD/UAH

37.75

EUR/UAH

40.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Конкурент Трампа и потенциальный президент США приедет в Украину
commentss НОВОСТИ Все новости

Конкурент Трампа и потенциальный президент США приедет в Украину

Потенциальный кандидат в президенты и конкурент Дональда Трампа Майк Помпео планирует посетить Украину, чтобы показать свое отличие от других республиканцев.

сегодня, 14:15
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Ожидается, что бывший госсекретарь США Майк Помпео прибудет в Украину 3 апреля, чтобы показать поддержку украинскому народу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.

Конкурент Трампа и потенциальный президент США приедет в Украину

Майк Помпео и Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Потенциальный кандидат на состоявшиеся в 2024 году выборы президента США Майк Помпео планирует посетить Украину в ближайшие дни. Издание Politico ссылается на два источника, которые решили не разглашать свое имя из-за сложности поездки в страну, что постоянно обстреливается российскими ракетами.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Вероятная поездка американского политика в Украину состоится 3 апреля, однако в целях безопасности маршрут не разглашается. Также неизвестно встретится ли Майк Помпео с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Politico утверждает, что таким шагом Майк Помпео планирует показать свою приверженность Украине, а также противопоставить себя таким потенциальным кандидатам в президенты США как Дональд Трамп и Рон Десантис. Оба политика высказали неоднозначные заявления о поддержке Украины в войне против России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Российское посольство в США резко отреагировало на заявления американских чиновников, выразивших создание трибунала для Российской Федерации относительно военных преступлений в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что в Соединенных Штатах говорят об условиях мирных переговоров между Украиной и Россией. Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил, что мирное предложение президента Украины Владимира Зеленского могло бы положить конец войне с Российской Федерацией.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.politico.com/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!