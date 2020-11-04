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Главная Новости Мир США Конопляный бум: в США легализировали марихуану сразу в нескольких штатах
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Конопляный бум: в США легализировали марихуану сразу в нескольких штатах

В день выборов сразу в четырех штатах легализировали марихуану

сегодня, 14:20
Автор:

Татьяна Лозовенко

Четыре штата проголосовали за легализацию марихуаны как для рекреационного, так и для медицинского использования. Об этом сообщает ABC News.

Конопляный бум: в США легализировали марихуану сразу в нескольких штатах

Фото: Марихуана. Eurointegration

Большинство жителей Нью-Джерси и Аризоны хотят сделать рекреационную марихуану законной. В Нью-Джерси должны принять закон, в котором подробно опишут, как штат будет реализовывать новую политику. В Южной Дакоте избиратели проголосовали за легализацию лишь ее медицинского использования, а в Миссисипи создали полноценную медицинскую программу для борьбы с изнурительными состояниями с помощью марихуаны. Результаты голосования в Монтане пока не подтверждены официально. Одиннадцать других штатов и округ Колумбия уже разрешили легальное употребление рекреационной марихуаны.

Напомним, марихуана полностью легализована только в Уругвае и Канаде, где можно выращивать, хранить и транспортировать ее. В нескольких странах она разрешена частично, например в Нидерландах, Грузии, Аргентине и др.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Новая Зеландия поддержала эвтаназию и присоединится к нескольким странам мира, которые позволяют врачам прерывать жизнь неизлечимо больных пациентов. 



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