Коронавирус в США: в стране регистрируют рекордное количество больных

В Соединенных Штатах фиксируют новые максимумы случаев госпитализации и новых выявленных подтверждений коронавирусной болезни. В частности, в январе этого года в больнице госпитализированы 132 646 больных американцев. Их численность превышает прошлогоднюю. Вместе с тем, за сутки в Америке зарегистрировано 1,48 млн инфицированных граждан на это заболевание, что побило рекорд суточного прироста среди всех стран мира. Об этом сообщает Голос Америки.

В США растут темпы госпитализации больных с "Омикроном" (фото из открытых источников)

Обнародованная статистика Reuters, говорит о том, что количество случаев госпитализации становилось больше еще с конца декабря 2021 года. Через три недели она удвоилась. Эти максимумы совпали со временем, когда в стране получил быстрое распространение новый штамм "Омикрон". Он сейчас доминирует в Соединенных Штатах, быстро вытесняя с первых позиций января другой штамм "Дельту".

В стране, как показывает анализ, максимум случаев госпитализации больных регистрируют в таких штатах страны, как Делавер, Иллинойс, Мэн, Мэриленд, Миссури, Огайо, Пенсильвания, Пуэрто-Рико, Вермонт, Вирджиния и Висконсин. Еще на Американских Виргинских островах в Вашингтоне.

В настоящее время общая численность больных в Америке превышает 61,5 млн человек, умерли от коронавирусного заболевания более 839 тыс. человек.

Рекорды по увеличению количества инфицированных граждан на прошлой неделе были установлены в Великобритании, Италии, Греции, Франции и Швейцарии. Распространению опасной болезни способствует омикрон-штамм. По мнению экспертов, он считается "чрезвычайно заразным".

Медики склоняются к мнению, что новый штамм "Омикрон" больные переносят менее тяжело. Но представители органов здравоохранения предупреждают, что большое количество инфицированных больных приведет к большой нагрузке на медицинские учреждения. Некоторые из них приостановили выполнять плановые процедуры по причине наплыва больных и недостатка в этих учреждениях медицинских кадров.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в США фиксируют пик госпитализаций.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!