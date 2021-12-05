logo

BTC/USD

49206.83

ETH/USD

4145.96

LTC/USD

154.26

USD/UAH

27.60

EUR/UAH

31.15

RUB/UAH

0.39

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Космическая гонка с Китаем: почему США развиваются вдвое медленнее
commentss НОВОСТИ Все новости

Космическая гонка с Китаем: почему США развиваются вдвое медленнее

Было отмечено, что Китай может обогнать США до конца 2030 года

сегодня, 20:10
Автор:

Карина Ожерельева
Поделитесь публикацией:

Генерал Дэвид Томпсон, вице-начальник космических операций Космических сил США, заявил в субботу, 4 декабря, что Китай развивает свои космические возможности "вдвое быстрее", чем США. Об этом сообщает CNN.

Космическая гонка с Китаем: почему США развиваются вдвое медленнее

Китайская ракета – Reuters

Генерал Томпсон предупредил, что Китай может обогнать США по космическим возможностям до конца десятилетия. Заявление прозвучало перед группой американских космических экспертов и лидеров, выступавших на Форуме национальной обороны Рейгана.

"Тот факт, что, по сути, они в среднем строят, разворачивают и обновляют свои космические возможности вдвое быстрее, чем мы, означает, что очень скоро, если мы не начнем ускорять наши возможности развития и доставки, они будут мощнее нас", – сказал генерал Томпсон.

К генералу Томпсону присоединились Джим Купер, демократ из Теннесси, возглавляющий подкомитет стратегических сил Комитета по вооруженным силам Палаты представителей, помогающий контролировать бюджет Космических сил, и Крис Кубасик, президент и генеральный директор L3Harris Technologies, оборонного подрядчика, разрабатывающего Space и борт системы.

Купер отметил, что США участвуют в так называемой космической гонке с Китаем. И генерал Томпсон, и Кубасик согласились с оценкой Купера.

Купер был непреклонным поклонником космических сил, но заявил в субботу, 4 декабря, что они не двигаются достаточно быстро, чтобы "идти в ногу" с частной промышленностью.

"Это замечательно, что частный сектор намного инновационнее наших ВВС, и нам нужно сделать так, чтобы космические силы были гораздо более инновационными и старались не отставать от частного сектора. Чтобы быть действительно лучше, мы должны выйти за пределы воображения Илона Маска, воображения Джеффа Безоса, за пределы их карманных книг. Бюджет сейчас составляет 17 миллиардов долларов – это много денег, но достаточно ли мы делаем? ", – сказал Купер.

Купер подчеркнул, что космические силы должны быть больше похожи на Национальное разведывательное управление, которое контролирует правительственные космические спутники и предоставляет спутниковую разведку нескольким агентствам США.

Как сообщали ранее "Комментарии", администрация Байдена изложила новую стратегию использования космоса в гражданской, коммерческой и национальной безопасности на фоне роста коммерческих интересов и беспокойства по поводу китайской и российской конкуренции.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://edition.cnn.com/2021/12/04/politics/american-experts-us-china-space-race/index.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!