Космическая гонка с Китаем: почему США развиваются вдвое медленнее

Генерал Дэвид Томпсон, вице-начальник космических операций Космических сил США, заявил в субботу, 4 декабря, что Китай развивает свои космические возможности "вдвое быстрее", чем США. Об этом сообщает CNN.

Китайская ракета – Reuters

Генерал Томпсон предупредил, что Китай может обогнать США по космическим возможностям до конца десятилетия. Заявление прозвучало перед группой американских космических экспертов и лидеров, выступавших на Форуме национальной обороны Рейгана.

"Тот факт, что, по сути, они в среднем строят, разворачивают и обновляют свои космические возможности вдвое быстрее, чем мы, означает, что очень скоро, если мы не начнем ускорять наши возможности развития и доставки, они будут мощнее нас", – сказал генерал Томпсон.

К генералу Томпсону присоединились Джим Купер, демократ из Теннесси, возглавляющий подкомитет стратегических сил Комитета по вооруженным силам Палаты представителей, помогающий контролировать бюджет Космических сил, и Крис Кубасик, президент и генеральный директор L3Harris Technologies, оборонного подрядчика, разрабатывающего Space и борт системы.

Купер отметил, что США участвуют в так называемой космической гонке с Китаем. И генерал Томпсон, и Кубасик согласились с оценкой Купера.

Купер был непреклонным поклонником космических сил, но заявил в субботу, 4 декабря, что они не двигаются достаточно быстро, чтобы "идти в ногу" с частной промышленностью.

"Это замечательно, что частный сектор намного инновационнее наших ВВС, и нам нужно сделать так, чтобы космические силы были гораздо более инновационными и старались не отставать от частного сектора. Чтобы быть действительно лучше, мы должны выйти за пределы воображения Илона Маска, воображения Джеффа Безоса, за пределы их карманных книг. Бюджет сейчас составляет 17 миллиардов долларов – это много денег, но достаточно ли мы делаем? ", – сказал Купер.

Купер подчеркнул, что космические силы должны быть больше похожи на Национальное разведывательное управление, которое контролирует правительственные космические спутники и предоставляет спутниковую разведку нескольким агентствам США.

Как сообщали ранее "Комментарии", администрация Байдена изложила новую стратегию использования космоса в гражданской, коммерческой и национальной безопасности на фоне роста коммерческих интересов и беспокойства по поводу китайской и российской конкуренции.

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