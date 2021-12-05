Космическая гонка с Китаем: почему США развиваются вдвое медленнее

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Карина Ожерельева
Генерал Дэвид Томпсон, вице-начальник космических операций Космических сил США, заявил в субботу, 4 декабря, что Китай развивает свои космические возможности "вдвое быстрее", чем США. Об этом сообщает CNN.
Китайская ракета – Reuters
Генерал Томпсон предупредил, что Китай может обогнать США по космическим возможностям до конца десятилетия. Заявление прозвучало перед группой американских космических экспертов и лидеров, выступавших на Форуме национальной обороны Рейгана.
К генералу Томпсону присоединились Джим Купер, демократ из Теннесси, возглавляющий подкомитет стратегических сил Комитета по вооруженным силам Палаты представителей, помогающий контролировать бюджет Космических сил, и Крис Кубасик, президент и генеральный директор L3Harris Technologies, оборонного подрядчика, разрабатывающего Space и борт системы.
Купер отметил, что США участвуют в так называемой космической гонке с Китаем. И генерал Томпсон, и Кубасик согласились с оценкой Купера.
Купер был непреклонным поклонником космических сил, но заявил в субботу, 4 декабря, что они не двигаются достаточно быстро, чтобы "идти в ногу" с частной промышленностью.
Купер подчеркнул, что космические силы должны быть больше похожи на Национальное разведывательное управление, которое контролирует правительственные космические спутники и предоставляет спутниковую разведку нескольким агентствам США.
Как сообщали ранее "Комментарии", администрация Байдена изложила новую стратегию использования космоса в гражданской, коммерческой и национальной безопасности на фоне роста коммерческих интересов и беспокойства по поводу китайской и российской конкуренции.
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