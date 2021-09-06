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Главная Новости Мир США Ковид у пациентов лечат препаратом от глистов для лошадей: врачи в панике
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Ковид у пациентов лечат препаратом от глистов для лошадей: врачи в панике

Препарат для дегельминтизации лошадей используют люди для лечения Covid-19

сегодня, 16:30
Автор:

Хмільовська Інна

Американские пациенты массово принимают ивермектин для лечения Covid-19. Врач призывает людей прекратить это делать, ведь это опасно. Препарат ивермектин используют для дегельминтизации лошадей. Он приобрел сомнительную славу после того, как его начали рекламировать как средство для лечения или профилактики Covid — несмотря на то, что доказательств его эффективности в этом нет. Об этом пишет ВВС.

Ковид у пациентов лечат препаратом от глистов для лошадей: врачи в панике

Коронавирус, фото из открытых источников

Доктор Джейсон Макелиа отмечает, что в отделения скорой помощи в штате Оклахома стали доставлять пациентов после передозировки препаратом. Небольшие дозы ивермектина разрешены для применения на людях, но не для лечения Covid.

"На то, что этот препарат отпускается по рецепту, есть причины — дело в том, что он может быть опасным", — сказал ВВС доктор Макелиа.

В последнее время в США заражены коронавируса массово лечатся запрещенным препаратом. Поэтому Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) в прошлом месяце в заявлении призвало людей не употреблять данное средство.

Напомним, что после прививки от COVID вакциной AstraZeneca умер известный греческий стилист Насос Катрис. Медики, которые забирали тело стилиста в морг, сделали предположение, что смерть мужчины могла наступить в результате побочных эффектов от препарата.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Греции возвели 40-километровую стену на границе с Турцией, чтобы предотвратить нелегальной миграции граждан из стран Ближнего Востока. Министр защиты граждан Греции Михалис Крисохоидис заявил, что Греция способна сдержать неконтролируемое движение мигрантов.


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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/news-58454632?at_custom3=BBC+News+Ukraine&at_campaign=64&at_medium=custom7&at_custom2=facebook_page&at_custom4=E51B57AC-0E4A-11EC-A2AA-B9B0923C408C&at_custom1=%5Bpost+type%5D&fbclid=IwAR1OmTXEHQh1lJYxJI6b_MGxBLc2z3fBMl0WoW2JN
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