Красный свет для беженцев: какое решение приняла администрация Трампа

Администрация президента США Дональда Трампа ограничила количество беженцев, которое ежегодно принимает в страну. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает CNN.

Беженцы в США. Фото: из открытых источников

Авторы материала отмечают, что со 125 000 теперь это количество будет составлять до 7500 человек. Более того, основная квота будет выделена под белых южноафриканцев. То есть сокращение составляет более чем в 15 раз.

При этом, причина такого сокращения количества беженцев по сравнению с прошлогодним лимитом, установленным во времена президента Джо Байдена, не была разъяснена. Издание добавляет, что США ранее принимали сотни тысяч людей, которые бежали от войны и преследований со всего мира.

Отмечается, что эта новость была опубликована в четверг, 30 октября, в сообщении в Федеральном реестре. Ранее агентство Associated Press сообщало, что администрация рассматривает возможность принять только 7500 беженцев, преимущественно белых южноафриканцев.

Издание ссылается на данные в меморандуме, что принятие 7500 беженцев в течение 2026 финансового года было "оправдано гуманитарными соображениями или иным образом отвечает национальным интересам".

В материале подчеркивается, что сокращение квоты является очередным ударом по программе, которая до недавнего времени пользовалась поддержкой обеих партий. Примечательно, что президент США Дональд Трамп приостановил действие программы в первый день своего президентства.

Отмечается, что с тех пор в страну прибыло лишь небольшое количество беженцев, преимущественно белых южноафриканцев. Часть беженцев также принимали в рамках судебных разбирательств, чтобы разрешить им въезд в США во время приостановления программы.

В феврале текущего года администрация Трампа объявила программу для африканеров и указала, что белые африканские фермеры сталкиваются с дискриминацией и насилием дома. Однако правительство Южной Африки отрицает эти характеристики.

Указывается, что по всей стране гуманитарные и иммиграционные организации были вынуждены сократить штаты из-за резкого снижения потока беженцев по этой программе.

