Червоне світло для біженців: яке рішення ухвалила адміністрація Трампа

Адміністрація президента США Дональда Трампа обмежила кількість біженців, яку щорічно приймає до країни.

Біженці у США. Фото: з відкритих джерел

Автори матеріалу зазначають, що зі 125 000 тепер ця кількість становитиме до 7500 осіб. Більше того, основну квоту буде виділено під білих південноафриканців. Тобто скорочення становить більш ніж 15 разів.

При цьому причину такого скорочення кількості біженців порівняно з торішнім лімітом, встановленим за часів президента Джо Байдена, не було роз'яснено. Видання додає, що США раніше приймали сотні тисяч людей, які тікали від війни та переслідувань з усього світу.

Зазначається, що ця новина була опублікована у четвер, 30 жовтня, у повідомленні у Федеральному реєстрі. Раніше агентство Associated Press повідомляло, що адміністрація розглядає можливість ухвалити лише 7500 біженців, переважно білих південноафриканців.

Видання посилається на дані в меморандумі, що ухвалення 7500 біженців протягом 2026 фінансового року було "виправдане гуманітарними міркуваннями або іншим чином відповідає національним інтересам".

У матеріалі наголошується, що скорочення квоти є черговим ударом по програмі, яка донедавна користувалася підтримкою обох партій. Примітно, що президент США Дональд Трамп припинив дію програми у перший день свого президентства.

Зазначається, що з того часу до країни прибула лише невелика кількість біженців, переважно білих південноафриканців. Частину біженців також ухвалювали в рамках судових розглядів, щоб дозволити їм в'їзд до США під час призупинення програми.

У лютому поточного року адміністрація Трампа оголосила програму для африканерів і зазначила, що білі африканські фермери стикаються з дискримінацією та насильством удома. Проте уряд Південної Африки заперечує ці показники.

Вказується, що по всій країні гуманітарні та імміграційні організації змушені були скоротити штати через різке зниження потоку біженців за цією програмою.

