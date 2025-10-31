logo_ukra

BTC/USD

109811

ETH/USD

3840.99

USD/UAH

41.97

EUR/UAH

48.51

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Червоне світло для біженців: яке рішення ухвалила адміністрація Трампа
commentss НОВИНИ Всі новини

Червоне світло для біженців: яке рішення ухвалила адміністрація Трампа

США скоротили ліміт на прийом біженців у понад 15 разів

31 жовтня 2025, 07:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Адміністрація президента США Дональда Трампа обмежила кількість біженців, яку щорічно приймає до країни. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє CNN.

Червоне світло для біженців: яке рішення ухвалила адміністрація Трампа

Біженці у США. Фото: з відкритих джерел

Автори матеріалу зазначають, що зі 125 000 тепер ця кількість становитиме до 7500 осіб. Більше того, основну квоту буде виділено під білих південноафриканців. Тобто скорочення становить більш ніж 15 разів.

При цьому причину такого скорочення кількості біженців порівняно з торішнім лімітом, встановленим за часів президента Джо Байдена, не було роз'яснено. Видання додає, що США раніше приймали сотні тисяч людей, які тікали від війни та переслідувань з усього світу.

Зазначається, що ця новина була опублікована у четвер, 30 жовтня, у повідомленні у Федеральному реєстрі. Раніше агентство Associated Press повідомляло, що адміністрація розглядає можливість ухвалити лише 7500 біженців, переважно білих південноафриканців.

Видання посилається на дані в меморандумі, що ухвалення 7500 біженців протягом 2026 фінансового року було "виправдане гуманітарними міркуваннями або іншим чином відповідає національним інтересам".

У матеріалі наголошується, що скорочення квоти є черговим ударом по програмі, яка донедавна користувалася підтримкою обох партій. Примітно, що президент США Дональд Трамп припинив дію програми у перший день свого президентства.

Зазначається, що з того часу до країни прибула лише невелика кількість біженців, переважно білих південноафриканців. Частину біженців також ухвалювали в рамках судових розглядів, щоб дозволити їм в'їзд до США під час призупинення програми.

У лютому поточного року адміністрація Трампа оголосила програму для африканерів і зазначила, що білі африканські фермери стикаються з дискримінацією та насильством удома. Проте уряд Південної Африки заперечує ці показники.

Вказується, що по всій країні гуманітарні та імміграційні організації змушені були скоротити штати через різке зниження потоку біженців за цією програмою.

Читайте також на порталі "Коментарі" — ЄС припиняє тимчасовий захист українських біженців: коли дедлайн.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://edition.cnn.com/2025/10/30/politics/trump-7-500-refugees-limit-white-south-africans
Теги:

Новини

Всі новини