Отношения между Вашингтоном и Пекином находятся на "правильном пути". Вместе с тем официальный визит госсекретаря Энтони Блинкена в Китай вряд ли может привести к реальному прогрессу. Как передает издание "Комментарии", такое заявление сделал президент США Джо Байден, пишет "Reuters".

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Глава Белого дома, отвечая на вопрос журналистов об отношениях между Вашингтоном и Пекином, ответил, что "здесь мы на правильном пути".

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Что же касается визита госсекретаря в Пекин, то пока что Байден "не чувствует, что (прогресс) был достигнут".

При этом Байден не считает напрасным визит Блинкена в Китай. Джо Байдена считает, что госсекретарь США "проделал адскую работу".

Отметим, по сообщениям, которые появились в СМИ по итогам встречи Блинкена с властями КНР, Вашингтон и Пекин пришли к договоренности в стабилизировать свое "соперничество", чтобы оно не переросло в конфликт. При этом, как отмечают многие обозреватели, страны не смогли добиться какого-либо серьезного прорыва.

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Также издание "Комментарии" сообщало – обитатели Кремля всё чаще выглядят как второсортные пропагандисты, выплескивающие очередные порции фейков на головы зрителям-слушателям-читателям. Так, диктатор Владимир Путин, заикаясь, заявил, что главком ВСУ Валерий Залужный, которого роспропаганда уже не раз хоронила, может находиться за границей. А путинский рупор – Песков – уверяет, что "демилитаризация" Украины уже произошла, на что иронично отреагировал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. О чем говорят подобные заявления, явно подрывающие и без того подорванное доверие к Кремлю среди обычных россиян? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



