Кремль играет на ненависти Трампа к Украине: как использует в своих целях

С одной стороны, регулярные покушения с минимальными последствиями для кандидата в президенты США Дональда Трампа, в ходе сумбурной избирательной кампании президента США, свидетельствует, что это события становятся главным средством поддержания тонуса избирательной кампании республиканцев, считает политолог Виктор Небоженко.

Дональд Трамп

По его словам, после неудачных дебатов с кандидатом демократов Камалой Гаррис и скандалом с Тейлор Свифт Трампу нужен какой-то импульс или отвлекающее событие, чтобы догнать кандидата от демократов.

Но, добавляет эксперт, с другой стороны, учитывая ненависть Трампа к Украине и латентную любовь к путинской России, в отличие о первого покушения, важно было оставить живым преступника, покушавшегося на жизнь Трампа, чтобы выявить якобы "украинский след".

"Хотя, на самом деле, в этом очередном пиар-покушении на Трампа четко виден не "украинский след", а "российский след" Путина. Кремль даже больше Трампа заинтересован в "притягивании за уши" украинскую тему в избирательной кампании. Кремль, как может, помогает Трампу бороться с Гаррис, надеясь, что он, в случае победы на выборах, будет благодарным Путину", — заявил Небоженко.

По его словам, тут важно, чтобы демократы, в ходе избирательной кампании, не соблазнились использованием таких фокусов как пиар-покушения.

Напомним, "Комментарии" рассказывали, что российская пропаганда начала активно распространять информацию якобы о причастности Украины к покушению на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Как указывает руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, Россия готовится запустить ряд конспирологических теорий об "украинском следе".



